Maddie McCann: Verdächtiger äußert sich in Brief zum Fall

Hat Christian B., der in Bergtheim bei Würzburg aufgewachsen ist, die dreijährige Maddie McCann 2007 in Portugal entführt? Seit vergangener Woche gilt er in dem Vermissten-Fall offiziell als Verdächtiger.

Doch jetzt wehrt sich Christian B. in einem Brief gegen den Verdacht. "Ich habe nichts getan – na ja, fast nichts", heißt es in dem Brief, der "Daily Mail" vorliegt. Laut der britischen Zeitung hat Christian B. den Brief im Gefängnis im niedersächsischen Oldenburg geschrieben, wo er gerade eine mehrjährige Haftstrafe wegen der Vergewaltigung einer Frau absitzt.

Christian B. äußert sich zum ersten Mal

In dem fünfseitigen Brief schreibt Christian B.: Er habe in seiner Jugend einige "dumme Fehler" gemacht. Im Fall Maddie McCann beteuert er jedoch seine Unschuld: "Ich habe niemanden entführt und natürlich habe ich auch niemanden getötet."

Der 45-Jährige schreibt außerdem, dass es "keine Beweise" gegen ihn gebe. Mit dem Brief äußert sich Christian B. das erste Mal zu dem Fall. Laut "Daily Mail" hat der Verdächtige den Brief an eine Frau geschickt.

Gegenteilige Aussagen von Ex-Freundin

Eine Ex-Freundin von Christian B. hat am vergangenen Wochenende sehr gegenteilige Aussagen getroffen. Gegenüber der britischen Zeitung "The Sun on Sunday" sagte sie: Christian B. habe ihr gestanden, dass er "weiß, was mit Maddie passiert ist". Er habe seiner Ex-Freundin außerdem gesagt, Maddie sei nach ihrer Entführung "wahrscheinlich jemandem übergeben worden, und wenn sie heute noch leben würde, hätte man sie schon gefunden". Diese Aussagen soll der Verdächtige 2013 getroffen haben – also sechs Jahre nach dem Verschwinden von Maddie McCann.

Christian B. gilt in Portugal offiziell als Verdächtiger

Christian B. wird erst seit vergangener Woche in Portugal offiziell als Verdächtiger im Fall Maddie McCann geführt. Die formelle Einstufung einer Person als verdächtig stellt noch keine Anklage dar, ist aber eine Voraussetzung dafür. Hintergrund dürfte die in Portugal gültige Verjährungsfrist von 15 Jahren bei Mordfällen sein, die im Fall Maddie in wenigen Tagen einsetzen könnte. Ob Madeleine McCann ermordet wurde, ist jedoch weiter unklar.

Eltern begrüßen Entscheidung der Ermittler

Die Eltern der verschwundenen Maddie haben den Entschluss der portugiesischen Ermittler begrüßt, Christian B. zum Verdächtigen zu erklären. "Das spiegelt einen Fortschritt in den Ermittlungen wider, die von den portugiesischen, deutschen und britischen Behörden durchgeführt werden", hieß es in einer Mitteilung auf der von den Eltern betriebenen Website.

Mehrere Ermittlungen gegen Christian B.

Aktuell ermittelt die Staatsanwaltschaft Braunschweig noch in weiteren Fällen gegen Christian B., auch wegen Kindesmissbrauchs. Sobald diese Ermittlungen abgeschlossen seien, werde man sich dort um den Fall Maddie kümmern. Neben den Behörden in Deutschland und Portugal ermitteln auch britische Behörden.

Maddie McCann verschwand 2007 in Portugal

Die dreijährige Britin Maddie McCann verschwand am 3. Mai 2007, als sie mit ihren Eltern in Portugal Urlaub machte. Bis heute fehlt jede Spur von ihr. Seit einiger Zeit wird immer wieder der aus der Region Würzburg stammende Christian B. im Zusammenhang mit dem Verschwinden des Mädchens genannt. 2020 wurde bekannt, dass er in dem Fall als verdächtig gilt.