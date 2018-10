Madame Karstadt: Madeleine Schickedanz wird 75

Es ist nur ein Satz. Ein scheinbar belangloser Satz über eine Kindheitserinnerung mit ihrem Vater. Doch rückblickend betrachtet, fasst er das bisherige berufliche Leben von Quelle-Erbin Madeleine Schickedanz äußerst treffend zusammen.

"Da hat er mir aus Dominosteinen einen Turm gebaut und ich hatte natürlich nichts Besseres zu tun, was viele Kinder machen, wenn der Turm fertig war, diesen Turm wieder einzuschmeißen." Madeleine Schickedanz, Quelle-Erbin

Doch der Reihe nach. Während des Zweiten Weltkriegs, 1943, kommt Madeleine Schickedanz in einem Luftschutzbunker eines Nürnberger Krankenhauses zur Welt. Als einzige Tochter des Quelle-Gründers Gustav Schickedanz und seiner Frau Grete. Der elterliche Betrieb wächst, besonders in den Nachkriegsjahren.

"Hier sind die neuesten Modelle, direkt vom Großversandhaus Quelle"

Quelle hatte in den Hochzeiten 42.000 Mitarbeiter und Umsätze in Milliardenhöhe. Ihre Eltern ergänzen sich als Unternehmerpaar nahezu perfekt. Ein unternehmerisches Erbe, für das Madeleine Schickedanz nicht gemacht ist. Eine Tatsache, die sich rückblickend betrachtet schon früh angedeutet hat.

"Ich wollte nie irgendwo besonders aus dem Rahmen fallen und da war das natürlich offensichtlich, dass meine Eltern durch die Quelle etwas Besonderes waren und auch besondere Leistungen erbracht haben. Aber das ist nicht immer ganz einfach für eine Tochter." Madeleine Schickedanz, Quelle-Erbin

Madeleine Schickedanz steigt als Quelle-Erbin in den Kreis der reichsten Deutschen auf. Sie hat Villen in Spanien oder St. Moritz – und natürlich ihr 20.000 Quadratmeter-Anwesen im fränkischen Hersbruck. Madeleine Schickedanz hat vier Kinder aus zwei Ehen. Ihre jüngste Tochter hat Leukämie, wird aber schließlich geheilt.

Beruflich gibt es aber kein Happy End. Fünf Jahre nach dem Tod ihrer Mutter, 1999, beginnt dann der Anfang vom Ende. Madeleine Schickedanz stimmt der Fusion von Quelle mit Karstadt zu. Der Konzern firmierte Jahre später dann unter dem Namen Arcandor.

Der Anfang vom Niedergang

Madeleine Schickedanz ist Großaktionärin, pumpt immer mehr Geld in den längst angeschlagenen Konzern. 2009 kommt es dann zum Desaster. Quelle ist pleite. Und Madeleine Schickedanz sorgt mit einem Zeitungsinterview für Empörung. Sie spare an allem, sagt sie. Von den Lebensmitteln bis zu Kosmetik und Kleidung. Gemüse, Obst und Kräuter hätten sie und ihr Mann im Garten. Ansonsten würden sie beim Discounter kaufen. Sie bekäme keinen Cent Rente, jammert die Frau, die mit geschätzt vier Milliarden Euro Vermögen einst zu den reichsten Deutschen gehört hat.

Während die Quelle-Erbin öffentlich klagt, fürchten die verbliebenen Quelle-Mitarbeiter um ihre Jobs. "Jammern auf hohem Niveau", wird ihr vorgeworfen. Sie solle doch mal an die Mitarbeiter denken. Man könne sie nicht mehr ernst nehmen.

Rückzug aus der Öffentlichkeit

Madeleine Schickedanz zieht sich immer mehr aus der Öffentlichkeit zurück. Das milliardenschwere Erbe ihrer Eltern liegt in Scherben. Den von ihrer Mutter bis ins Detail ausgearbeiteten Quelle-Katalog gibt es nicht mehr.

Es wird ruhig um die Quelle-Erbin. Bis sie Jahre später ihre früheren Vermögensberater verklagt. 1,9 Milliarden wollte Madeleine Schickedanz haben. Das Bild, das sie dabei von sich selbst zeichnet, ist das einer völlig überforderten Frau. Konzernrettung, Kredite, Aktienzukäufe – all das habe sie oft nicht überblickt und stattdessen einfach nur abgezeichnet, was man ihr vorgelegt habe.

Am Ende bekommt Madeleine Schickedanz nur einen Bruchteil der geforderten 1,9 Milliarden Euro. Immerhin aber wohl ein zweistelliger Millionenbetrag. Die nun 75-Jährige hat in ihrem Leben viel Geld verloren. Was sie aber nicht mehr los wird, ist der Ruf gnadenlos gescheitert zu sein.