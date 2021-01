Machtwechsel in den USA - Hoffnungen in der Oberpfalz

In Vilseck wehen am Mittwoch zur Amtseinführung die deutsche und die amerikanische Flagge vor dem Rathaus. In Grafenwöhr ist Feiertag, allerdings nicht wegen der Inauguration des neuen US-Präsidenten, sondern weil der Namenstag des Heiligen Sebastian am 20. Januar traditionell ein lokaler Feiertag in der Oberpfälzer Kleinstadt ist. Auf dem Truppenübungsplatz selbst geht der Übungsbetrieb seinen Gang. Hier werden in den kommenden Tagen lediglich die Porträtbilder des Oberbefehlshabers an der Wand in den Kasernen ausgetauscht.

Mehr Infos zur Amtseinführung des neuen US-Präsidenten

Wenn in den USA am Mittwochabend der Amtswechsel im Weißen Haus vollzogen wird, sitzen Oberpfälzer Kommunalpolitiker mit unterschiedlichen Hoffnungen und Wünschen vor dem Fernseher. Donald Trump wollte 4.500 US-Soldaten aus Vilseck und 1.000 weitere aus Grafenwöhr abziehen, doch der US-Kongress stoppte seine Pläne vorerst.

Wirtschaftsfaktor US-Armee

Vilsecks Bürgermeister Hans-Martin Schertl (Freie Wähler) bezeichnete das Anfang Dezember bereits als "größtes Weihnachtsgeschenk". Die US-Armee ist mit 3.300 Arbeitsplätzen und rund 13.000 Soldaten ein großer Wirtschaftsfaktor in der nördlichen und mittleren Oberpfalz. Der Teilabzug wäre ein "großer Verlust gewesen", sagt der Landrat von Neustadt an der Waldnaab, Andreas Meier (CSU). Er gehe davon aus, dass der Teilabzug zumindest in der angekündigten Dimension nicht komme.

Landrat Meier: "Wieder vernünftig miteinander umgehen"

Der harte, unversöhnliche und konfrontative Kurs dürfte vom Eis sein, denkt er. Dennoch glaube er, dass durchaus Umstrukturierungen notwendig seien. Deutschland müsse ebenfalls mehr in die Verteidigung investieren. Meier wünscht sich, dass der Ton wieder ein anderer werde. "Man muss wieder vernünftig miteinander umgehen, sich wieder aufeinander verlassen können", so der Neustädter Landrat.

Hoffnung auf mehr Diplomatie

Auch sein Amtskollege Richard Reisinger (CSU) aus Amberg-Sulzbach hofft auf einen neuen Kommunikationsstil. Für ihn heißt das, wieder geordnet verhandeln zu können, diplomatisch miteinander umzugehen, abweichende Meinungen zu akzeptieren und keine Beleidigungen in die Welt hinaus zu twittern. Dass der Teilabzug in Gänze gestoppt werden könnte, sieht Reisinger positiv. "Sonst würden auch die enormen Investitionen der USA in unsere Region ad absurdum geführt."

Ziel: Mehr wirtschaftliche Unabhängigkeit

Jährlich investiert die US-Armee zig Millionen Euro in Sanierungen oder Neubauten auf dem Truppenübungsplatz. Derzeit entstehen eine Grundschule sowie Unterkunftsgebäude. Die Drohungen, Soldaten abzuziehen, hätten aber sensibilisiert, dass man sich doch etwas von der Monostruktur in der Region lösen solle, so Reisinger.