Macht Bayerns Polizei Werbung für BMW?

"Werden solche Bilder systematisch gepostet, können sich beim Betrachter Assoziationen herausbilden. Hier konkret: BMW steht für Sicherheit oder Stärke", sagt Michaela Wänke, Professorin für Konsumentenpsychologie.

"Und wenn man etwas mehr über die Polizei-BMWs nachdenkt, könnte man zu dem Schluss kommen, dass die Autos zuverlässig, langlebig und leistungsstark sein müssen, da sich die Polizei für diesen Hersteller entschieden hat. Zusammengefasst kann man sagen, dass die Fotos einen werbenden Effekt für BMW haben können", so Wänkes Fazit.

Das sieht Daniel Melcer ähnlich, der in Augsburg eine Werbeagentur leitet und BMW zu seinen Kunden zählt: "Diese Bilder atmen natürlich den Geist von Inszenierung." Melcer sieht das jedoch unkritisch. Er glaubt an eine Win-win-Situation: "BMW profitiert davon, dass die Polizei für sie Werbung macht. Und die Polizei tut sich wahrscheinlich leichter, neues Personal zu gewinnen, weil die Attraktivität der Marke BMW auch auf die Polizei abstrahlt."

Zu Besuch beim Social-Media-Team der Polizei

Doch wie sieht man das bei der Polizei selbst? Im obersten Stock des Polizeipräsidium in Augsburg sitzt die Social-Media-Abteilung der schwäbischen Polizei. Drei Polizisten und eine Polizistin posten auf Twitter, Facebook und Instagram. Sie reagieren auf Kommentare und informieren die Öffentlichkeit.

"Ob die Fotos einen werbenden Effekt für BMW haben, spielt für uns keine Rolle. Der BMW ist für uns ein Einsatzmittel", sagt Polizeisprecher Markus Trieb. "Wir wollen zeigen, dass wir für die Bürger mit modernen Einsatzmitteln unterwegs und vor Ort sind. Oft ist es so, dass uns Kolleginnen und Kollegen, die auf Streife sind, von sich aus Bilder schicken", so Trieb weiter.

Warum so viel BMW? Warum so wenig VW?

Das sei auch der Grund, warum vor allem BMW-Bilder gepostet würden. Denn auch wenn Bayerns Polizei am häufigsten VW-Fahrzeuge verwendet (insgesamt 1.865 Einsatzfahrzeuge), seien im normalen Streifendienst in der Regel BMW unterwegs (insgesamt 1.420 Fahrzeuge).

Das erklärt jedoch nicht die Machart der Fotos. Wenn einmal VW-Einsatzbusse gepostet werden, sind diese oft recht unscheinbar dargestellt. Anders die BMW. Hier sind etliche Bilder inszeniert und mittels Bildbearbeitung aufpoliert. Intern gebe es dafür keinerlei Vorgaben, betonen Polizeisprecher Trieb und das bayerische Innenministerium. Auch mit BMW sei nicht vereinbart, deren Fahrzeuge entsprechend darzustellen. Doch was ist dann eine Erklärung dafür?

Das sagt ein Werbefotograf zu den Bildern

Wilfried Wulff sitzt vor Ausdrucken der Polizei-Fotos und macht sich darüber Gedanken. Der Münchner Fotograf wird von großen Marken für Werbeaufnahmen gebucht, zuletzt auch von BMW. Dass die Polizei-Bilder echte Werbung ersetzen können, glaubt er nicht. Aber: "Zwischen einem werblichen Bild und einem privat gemachten Foto - das sind manchmal wirklich marginale Unterschiede heutzutage. Das ist gelerntes Sehen", sagt Wulff.

Werbung sei überall präsent und jeder versuche, ein Auto so zu fotografieren, "wie er es von der Werbeindustrie gelernt hat" - gerade in der jungen Zielgruppe, die mit Social Media groß geworden sei, glaubt Wulff. Deshalb seien die BMW oft so inszeniert fotografiert.

Wie sind die Polizei-Fotos rechtlich zu bewerten?

Bleibt der rechtliche Aspekt. Viele Influencer müssen auf ihren Instagram-Posts "unbezahlte Werbung" einblenden, wenn sie eine Marke zur Schau stellen. Im Fall der Polizei sei das nicht nötig, meint Fotograf Wulff, da es sich bei den Autos um Arbeitsmittel handele.

Ähnlich sieht es Professor Wolfgang Beck, der sich als Verwaltungsrechtler zuletzt viel mit sozialen Medien beschäftigt hat: "Die Fotos sind insofern krass, als dass sehr häufig charakteristische BMW-Merkmale gezeigt werden. Ich halte es rechtlich aber nicht für problematisch. Denn es soll ja offensichtlich die Zielgruppe der 16- bis 24-Jährigen angesprochen werden, um Nachwuchs zu gewinnen." Mit Fotos von Betongebäuden werde das schlecht gelingen.

BMW hat gegen die Fotos übrigens auch nichts einzuwenden. "Wir finden das cool", so ein Sprecher gegenüber dem BR.