Machetenangriff auf Rentner in Wicklesgreuth

In Wicklesgreuth im Landkreis Ansbach ist am späten Samstagabend ein Nachbarschaftsstreit eskaliert. Wie die Polizei mitteilt, griff dabei ein 48 Jahre alter Mann seinen 72-jährigen Nachbarn vor dessen Wohnung mit einer Machete an. Wie es heißt, ging der Attacke ein bereits längere Zeit schwelender Nachbarschaftsstreit voraus. Der Angreifer war laut den Beamten erheblich alkoholisiert.

Mit Regenschirm gegen Machete

Glücklicherweise konnten der 72-Jährige und seine Frau mit vereinten Kräften den Angriff abwehren. So konnten sie den Arm des Angreifers gerade noch rechtzeitig festhalten, sodass dieser die Machete fallen ließ und nicht zuschlagen konnte. Da die Ehefrau allerdings einen weiterhin Angriffsversuch befürchtete und diesen verhindern wollte, schlug sie dem 48-Jährigen mit einem Regenschirm auf den Kopf.

Ansbacher Kripo ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts

Mit Hilfe eines Nachbarn konnte das Ehepaar den Angreifer schließlich zurück in seine Wohnung befördern. Dort konnten ihn Polizeibeamte widerstandslos festnehmen. Die Ansbacher Kriminalpolizei ermittelt nun gegen den 48-Jährigen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes.