Macheten-Streit in Ulm: Er stoppte den Angriff

Eigentlich war er nur noch kurz unterwegs, um noch ein Rezept zu holen, sagt Benjamin Klock. Doch als er in Ulm mit seinem Auto an der Ampel steht, sieht er im Rückspiegel, wie jemand ein Buschmesser schwingt. Der 54-Jährige rangiert sein Fahrzeug kurzerhand rückwärts, springt aus dem Auto und greift in das Geschehen ein. Der Mann mit der Machete flüchtet. Ein weiterer prügelt aber auf einen Kontrahenten ein, der bereits am Boden liegt.

Unvermittelter Angriff in der Ulmer Oststadt

Klock greift zusammen mit einem Anwohner in das Geschehen ein, er kann die Attacke mit einem beherzten Griff stoppen. Hatte der 54-Jährige keine Angst verletzt zu werden? "Mein Naturell ist es, bei Ungerechtigkeiten zu handeln", sagt Klock, der sich selbst als "sportlich fit" beschreibt. Er ist Geschäftsführer der Firma Geo-Bohrtechnik im baden-württembergischen Bermaringen.

Der 24-jährige Schläger sitzt nun in U-Haft. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen möglicher Drogendelikte. Am Montagsabend hatte eine Gruppe in der Ulmer Oststadt an einer Wohnungstür geklingelt und unvermittelt einen der Bewohner angegriffen. Ein anderer Bewohner hatte daraufhin die Machete geholt und war der flüchtenden Gruppe dann auf die Straße gefolgt. Dort kam es dann zur Auseinandersetzung.

Fluchtfahrzeug aus dem Raum Günzburg

Ganz spurlos ging die Sache an Benjamin Klock nicht vorbei. "Von Montag auf Dienstag habe ich kaum geschlafen, aber es wird besser", sagt er. Ihn ärgert, dass viele Menschen einfach nur zugeschaut und nicht eingegriffen haben. Sie hätten mit ihren Handys sogar noch gefilmt oder fotografiert: "Zivilcourage ist wichtig, ich würde es jedenfalls wieder tun", betont Klock.

Die Polizei in Ulm versucht unterdessen die Hintergründe des Streits aufzuklären, bei dem insgesamt drei Personen verletzt wurden. Sie fahndet noch nach einem grauem Opel Corsa mit Günzburger Kennzeichen. Der Halter ist den Beamten bekannt, sie suchen allerdings noch nach dem Fahrzeug und wollen klären, wer es zum Tatzeitpunkt gefahren hat.