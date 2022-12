Macheten-Angriff in Arbeiterunterkunft: Polizei ermittelt

Ein 40-jähriger Mann hat in einer Arbeiterunterkunft in Neustadt an der Donau im niederbayerischen Landkreis Kelheim am späten Sonntagabend mehrere Männer mit einer Machete angegriffen. Dabei sei ein 27-jähriger Mitbewohner des Angreifers an Schulter und Brust leicht verletzt worden, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Im Streit zur Machete gegriffen

Dem Angriff am Sonntag sei ein Streit unter mehreren Bewohnern der Unterkunft in Neustadt an der Donau vorausgegangen. Ein 22-Jähriger soll dem Mann dabei die Machete gereicht haben. Mit der Waffe griff er dann mehrere Mitbewohner an, wobei lediglich der 27-Jährige verletzt wurde. Die übrigen Mitbewohner konnten sich laut Polizei zunächst in ihren Zimmern in Sicherheit bringen.

Angreifer wurde festgenommen

Polizisten nahmen den Angreifer kurze Zeit nach der Attacke widerstandslos fest. Gegen ihn wird nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt. Ein Haftrichter sollte im Laufe des Montags über die Frage entscheiden, ob der 40-Jährige und der 22-Jährige in Untersuchungshaft müssen. Die Ursache für den Streit blieb zunächst unklar.