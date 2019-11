19.11.2019, 15:38 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

"Mach Kirchenmusik!": Kirche sucht Nachwuchs an der Orgel

Mit einer Werbe-Kampagne wirbt die evangelische Kirche in Bayern um Nachwuchs an der Orgel. Das Ziel: Verhindern, dass in immer mehr Teilen Bayerns Gottesdienste ohne Organisten gefeiert werden müssen.