"Mach Dein Kreuz ohne Haken!": Aktionstag der Omas gegen Rechts

Zeichen setzen vor der Bundestagswahl

Am Samstag, den 8. Februar, findet der erste bundesweite Aktionstag der Omas gegen Rechts statt. Es gehe darum, vor der Bundestagswahl in gut zwei Wochen ein Zeichen zu setzen, sagt Gabi Heller. "Wir wollen die Menschen auffordern, mach' Dein Kreuz, aber ohne Haken!", so Heller weiter. In Nürnberg haben die "Omas" einen Kulturtag im Nürnberger Künstlerhaus organisiert mit Musik, Lesungen, Poetry Slam und einem Trommel-Workshop. Beginn ist um 14.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Aktionen in vielen bayerischen Städten

Auch viele andere "Oma"-Gruppen in Bayern haben für den Samstag Veranstaltungen auf die Beine gestellt: In München findet um 13 Uhr eine Kundgebung auf dem Stachus satt. In Rosenheim wollen die Omas gegen Rechts in der Münchner Straße eine "Mauer aus demokratischen Werten" bauen. In Kitzingen laden die "Omas" um 16.30 Uhr am Bleichwasen zu einem Lichterspaziergang ein. Und in Bamberg soll ab 11 Uhr – zusammen mit anderen Organisationen – auf der Kettenbrücke eine Menschenkette entstehen.

Der Begriff "Oma" als Marke

Die Omas gegen Rechts sind 2018 zuerst in Österreich entstanden. Die Nürnberger Gruppe gründete sich im Jahr 2022. Sie hat inzwischen nach eigenen Angaben etwa 70 Mitglieder, darunter fünf Männer. Der Begriff "Oma" sei eine Marke, sagt Gründungsmitglied Gabi Heller. Man müsse keine Oma und auch keine Frau sein, um mitzumachen. Dass bei den Omas gegen Rechts aber trotzdem vor allem Frauen organisiert sind, hält Stefanie Dürr für keinen Zufall. Die Programme von rechten und rechtsextremen Parteien propagierten oft ein rückwärtsgewandtes Frauenbild aus dem 19. Jahrhundert und wendeten sich gegen die Errungenschaften der Frauenbewegung, so Dürr.