Maaßen-Deal: SPD-Mann Halbleib wirft Seehofer Erpressung vor

Der SPD-Landtagsabgeordnete Volkmar Halbleib bezichtigt CSU-Parteichef Horst Seehofer im Fall Maaßen der Erpressung. Ohne die SPD-Parteichefin als Quelle zu nennen, kritisierte Halbleib am Rande des Wahlkampfauftritts von Andrea Nahles heute in Würzburg, dass Seehofer gedroht habe, die Koalition platzen zu lassen, wenn nicht die am Dienstag verkündete Entscheidung getroffen werde. Darauf einzugehen sei freilich ein Fehler gewesen, so Halbleib. Umso wichtiger sei es, ihn schnell zu korrigieren. Dazu sieht SPD-Mann Halbleib jetzt die Union mit Seehofer und Merkel an der Spitze in der Pflicht.

Umgang mit Maaßen spaltet die CSU

Der Druck aus der SPD auf Horst Seehofer könnte womöglich auch innerhalb der CSU in Bayern als nützlich empfunden werden. Wie erst gestern Landtagsabgeordneter Oliver Jörg (CSU) dem BR gegenüber sagte, habe es im Kreisverband Würzburg reihenweise Austritte gegeben, nachdem Hans-Georg Maaßen von Horst Seehofer nach der Ablösung als Präsident des Verfassungsschutzes zum Staatssekretär im von Seehofer geführten Innenministerium befördert worden war. Allerdings verhehlte Jörg auch nicht, dass das Vorgehen in Teilen der CSU auch auf Zustimmung gestoßen ist.

Wie gestern in Würzburg bekannt wurde, hat mit Stadtrat und Fraktionsvize Thomas Schmtt ein prominenter Lokalpolitiker seinen Austritt aus der CSU erklärt und das Verhalten von Horst Seehofer in der Koalition dafür als Grund benannt.