Maaßen-Deal: Kohnen schickt Brandbrief an Nahles

Die bayerische SPD schlägt nach der Versetzung von Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen als Staatssekretär ins Bundesinnenministerium Alarm: Maaßens Beförderung zum beamteten Staatssekretär sei "in der Sache ein schwerer Fehler, politisch nicht nachvollziehbar und nirgendwo vermittelbar", heißt es in einem eineinhalbseitigen Brief an die SPD-Bundesvorsitzende Andrea Nahles. Unterzeichnet haben das Schreiben, das dem BR vorliegt, SPD-Landeschefin Natascha Kohnen und ihre Stellvertreterin Johanna Uekermann.

Die bayerischen Genossinnen fordern von Nahles, den Maaßen-Deal – den die SPD-Chefin selbst mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und dem CSU-Vorsitzenden Horst Seehofer ausgehandelt hatte – doch noch zu kippen: Nach der Einigung der drei Parteivorsitzenden sei es notwendig, dass die SPD-Minister und die Fraktion "bei den bevorstehenden formalen Entscheidungen in der Koalition der Personalie Maaßen nicht zustimmen".

Kohnen: Seehofer fehl am Platz

Eine Forderung, die Kohnen auch öffentlich auf Twitter formulierte: Maaßen dürfe nicht zum Staatssekretär befördert werden. Sie erwarte, dass die SPD-Kabinettsmitglieder Seehofers Entscheidung nicht mittragen. "Seehofer ist als Innenminister fehl am Platz", heißt es weiter.

Kohnen, die auch stellvertretende Bundesvorsitzende der SPD ist, steckt als Spitzenkandidatin der bayerischen Sozialdemokraten mitten im Wahlkampf. Der jüngste BR-BayernTrend sah die SPD in Bayern bei nur elf Prozent.

Kohnen: "Das versteht niemand"

In ihrem Brief beklagt Kohnen, Maaßen habe "maßgeblich dazu beigetragen, die rechtsextremen Ausschreitungen in Chemnitz zu verharmlosen". Deswegen habe die SPD einen klaren Schnitt gefordert. Maaßens Ablösung als Verfassungsschutzpräsident sei ein erster Schritt. "Aber wenn wir - aus zwingenden Gründen - die Personalie in einer nachgeordneten Bundesbehörde zu einer grundsätzlichen Frage machen, können wir nicht bei der gleichen Person akzeptieren, dass sie mit einer breiteren Führungsverantwortung ausgestattet wird." Das verstehe niemand.

Es entstehe sonst der Eindruck, "dass wir für jeden Unsinn aus Angst vor den Alternativen die Hand reichen", warnt Kohnen. Der Brief endet mit dem Appell, bei den jetzt anstehenden formalen Entscheidungen zu zeigen, wie die SPD das sehe, "um den jetzt schon eingetretenen Schaden etwas zu begrenzen".