Maaßen-Affäre hat Auswirkungen auf Wahlkampf in Oberfranken

Nachdem Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen (CDU) zum Staatssekretär im Innenministerium befördert wurde, brodelt es in der SPD. Die Affäre hat nun auch Auswirkungen auf den Landtags-Wahlkampf in Oberfranken.

Nahles sagt Besuch in Hof ab

Andrea Nahles, die Bundesvorsitzende der SPD, hätte morgen eigentlich einen Wahlkampf-Termin in Hof gehabt. Der Hofer SPD-Landtagsabgeordnete Klaus Adelt hatte seine Parteichefin eingeladen. Doch Nahles habe ihren Besuch kurzfristig abgesagt, teilte Adelt mit.

Adelt begrüßt Entscheidung von Nahles

Angesichts der Maaßen-Affäre sei es ein falsches Signal, einfach zur Tagesordnung überzugehen und so zu tun, als wäre nichts vorgefallen, so Adelt. Er begrüßt die Entscheidung von Nahles, nicht nach Hof zu kommen.

"Viele Bürger fragen sich, warum einer Kassiererin wegen eines Pfandbons fristlos gekündigt wird, während Hans-Georg Maaßen trotz seines offensichtlichen Fehlverhaltens und Illoyalität gegenüber weiten Teilen der Bundesregierung nicht seinen Hut nehmen muss. Er wird dafür auch noch mit 2.500 Euro zusätzlich im Monat belohnt – das ist deutlich mehr als das Gehalt, das der normale Hofer monatlich netto verdient." Klaus Adelt, SPD-Landtagsabgeordneter

Die Tatsache, dass für Maaßen der ausgewiesene Bauexperte, Staatssekretär Gunther Adler, ohne eigenes Verschulden in den einstweiligen Ruhestand versetzt werde, mache nach Meinung Adelts die Sache nicht besser.

"Gerade in Zeiten, in denen die Demokratie und ihre Repräsentanten immer stärker unter Druck geraten, sind politische Entscheidungen wie diese Wasser auf die Mühlen ihrer Gegner. Das stärkt die Politikverdrossenheit und schadet der Glaubwürdigkeit von Politikern im Allgemeinen – unabhängig ihrer Parteizugehörigkeit." Klaus Adelt, SPD-Landtagsabgeordneter

Nach Maaßen-Affäre: Nahles in der Kritik

Andrea Nahles steht derzeit in der Kritik, weil sie die Entscheidung über die Beförderung von Maaßen in der großen Koalition mitgetragen hat. Wegen umstrittener Äußerungen zu den rechtsradikalen Äußerungen in Chemnitz musste er seinen Posten als Verfassungsschutz-Chef räumen. Sein Wechsel ins Innenministerium bedeutet eine höhere Gehaltsgruppe.