M-net: Was droht nach missglücktem Glasfaserausbau in Cham?

Glasfaserchaos im Landkreis Cham. Das Münchner Telekomunikationsunternehmen M-net wollte dort den Glasfaserausbau voranbringen. Nun stockt der Ausbau seit längerem. Es entstehen Millionen Euro Mehrkosten.

Auch ein Spitzengespräch am Mittwoch zwischen M-net-Vertretern und Chams Landrat Franz Löffler konnte den Konflikt nicht lösen, immerhin aber wurde Landrat Löffler danach zitiert, es sei nun Bewegung für eine Lösung in Sicht.

Rechnungsprüfungsamt wird eingeschalten

Der Münchner Stadtrat hat auf Antrag der FDP-HUT-Fraktion beschlossen, in Sachen Glasfaserausbau in Cham das Rechnungsprüfungsamt einzuschalten. Dieses wird zusammen mit der internen Revision der Stadtwerke München die Sachlage überprüfen.

M-net bekommt 2017 Zuschlag

Rückblick: April 2017, Auftakt zum Glasfaserausbau im Landkreis Cham. Das Landratsamt hatte den Auftrag ausgeschrieben, M-net den Zuschlag bekommen, mehrheitlich ein Tochterunternehmen der Stadtwerke München. M-net braucht dafür einen Partner, der das Netz für sie baut. Kein Problem, dachten damals alle.

Inzwischen ist der Bürgermeister von Schorndorf im Landkreis Cham einfach nur frustriert. Im Herbst 2017 rollen im Auftrag der Firma "GlasNetz" Bayern die Bagger an, sie sollte für M-net die Glasfaserleitungen verlegen. Bürgermeister Max Schmaderer war entsetzt: "Die wollten also hier auf dieser Trasse die Leitungen verlegen, haben hier den Kabelgraben aufgeschnitten und als sie dann hier am Gullideckel angekommen sind, haben sie gemerkt: Das geht gar nicht, weil darunter der Kanal sitzt. Dann sind die wieder 30 Meter retour und haben daneben eine neue Trasse geschlagen und wieder aufgegraben und haben dann daneben dieses Leerrohr verlegt."

Bauarbeiten für den Glasfaserausbau gestoppt

Bürgermeister Schmaderer stoppt die Bauarbeiten. M-net begutachtet mit ihm zusammen die Baumaßnahmen und stellt fest: Die Qualität der Arbeit passt nicht. Mit GlasNetz Bayern möchte M-net daraufhin nicht mehr zusammenarbeiten. Seitdem stockt das Projekt. Bürgermeister Max Schmaderer sagt: "Für mich unerklärlich, ein Weltunternehmen aus der großen Weltstadt München, mit Riesenvorschusslorbeeren in dieser Ausschreibung. Die sollen jetzt verdammt nochmal ihre Leistungen erfüllen. Die Leute warten drauf."

M-net ohne Partner

M-net steht aber seit über einem Jahr ohne Partner da, der das Glasfasernetz zum kalkulierten Preis bauen könnte. Der Vertrag aber gilt: und Landrat Franz Löffler beharrt: "Es kann ja nicht sein, dass man im Geschäfts-, im Wirtschaftsleben Verträge schließt und hinterher sagt: Ja, da habe ich mich jetzt verkalkuliert, die Umsetzung ist möglich. Wenn man so ein Geschäftsleben in einem Rechtsstaat, noch dazu mit einer kommunalen Mutter oder mit kommunalen Müttern, wenn man das nicht mehr machen kann, dann stimmt etwas nicht."

Gestern trafen sich im Landratsamt Cham Vertreter von M-net mit Landrat Löffler. Die Gespräche seien in konstruktiver Atmosphäre verlaufen, man diskutiere weiter verschiedene Lösungsmöglichkeiten, teilte M-net im Anschluss mit.

Warum geht es nun schon so lange nicht weiter?

Im Vorfeld hatte der Pressesprecher von M-net darauf verwiesen, dass die Suche nach einem neuen Partner für den Ausbau im vollen Gange sei. Die Bodenverhältnisse in Cham seien aber schwieriger, als anfangs gedacht. Hannes Lindhuber erklärt: "Der Landkreis Cham liegt im Oberpfälzer Wald, einem Mittelgebirge mit sehr hohem Granitanteil. Und hier sind die Bodenverhältnisse natürlich ganz anders, als im Ackerboden des Gäubodens oder der Münchner Schotterebene."

Auf die Nachfrage ob dass in München nicht schon bei der Ausschreibung bekannt gewesen sei, sagt Lindhuber: "Die genauen Parameter haben sich im Laufe des Projekts herausgestellt. Dementsprechend musste auch die ursprüngliche Projektkonzeption noch einmal neu überarbeitet werden."

Hat sich M-net im Landkreis Cham mit den Kosten verkalkuliert?

Anfang letzter Woche kursierten Gerüchte, dass M-net in finanzielle Schieflage geraten könnte. Der Grund: Der Ausbau in Cham mit einem neuen Partner könnte um einiges teurer werden und M-net müsste die Mehrkosten tragen. Lindhuber sagt dazu: "Die Gerüchte über eine finanzielle Schieflage des Unternehmens sind falsch. Es bestehen keine finanziellen Schwierigkeiten. Wichtig ist auch: Die Fragen, die offenen Fragen zum Projekt im Cham betreffen ausschließlich die Region Cham."

Mehrheitseigner: Münchner Stadtwerke

Sie betreffen aber auch die Münchner Stadtwerke, die mit knapp 64 Prozent an M-net beteiligt sind. Vergangene Woche muss sich der Chef der Stadtwerke Florian Bieberbach im Sitzungssaal des Münchner Stadtrats kritische Fragen zum Projekt in Cham anhören.

Stadtrat Michael Mattar (FDP) war bei der nicht öffentlichen Sitzung dabei. Seine Sorge: Hätte sich M-net mit dem Ausbau übernommen, müssten die Stadtwerke am Ende dafür zahlen. "Es sind bedeutende Millionenbeträge, die da im Feuer stehen. Und natürlich können sich das Stadtwerke mit einer Bilanzsumme von 10 Milliarden Euro das sozusagen leisten. Aber am Ende des Tages ist das immer Steuergeld. Denn wenn es nicht da investiert werden müsste, könnten die Stadtwerke ja auch diesen Gewinn an Stadt und Bürger ausschütten."

Er begrüßt, dass nun das Rechnungsamt der Stadt die Vorgänge überprüft. Mit einem Ergebnis wird in circa drei Monaten gerechnet.