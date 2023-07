Lyrik to go und Kurzkrimimarathon bei den Texttagen in Nürnberg

Neben Erfolgsregisseurin und Bestsellerautorin Doris Dörrie kommt auch Fatma Aydemir, die mit dem Roman "Dschinns“ für den Deutschen Buchpreis nominiert war. Außerdem sind Julia Franck, Yael Inokai und Georg M. Oswald am Wochenende (08./09.07.) in Nürnberg, um Meisterkurse zu geben. Anders als bei anderen Literaturfestivals geht es bei den texttagen.nuernberg ums Schreiben.

Beratung für Laienautoren

Neben Meisterkursen geben alle eingeladenen Schriftstellerinnen und Schriftsteller auf einer Bühne zwischen alten Klostermauern, der Katharinenruine, auch Lesungen. Aber auch ohne Ticket für eine Lesung oder Anmeldung zur Schreibwerkstatt können Besucherinnen und Besucher textaktiv werden: Auf dem "textualienmarkt" zwischen der zentralen Stadtbibliothek und Katharienenruine. Am Samstag gibt es beispielsweise Mini-Workshops, sowie Beratungen zum Schreiben und Veröffentlichen von Selbstgeschriebenem.

Lyrik zum Mitnehmen und Mini-Geschichten,

An dem Stand der Wortkünstle kann man Mini-Geschichten schreiben oder beim "Ja, woss is denn edz des“ seine Mundartkenntnisse testen. Auch lassen sich hier Dialoge per WhatsApp schreiben. Außerdem gibt es ein Literaturquiz. Auf der Bühne am textualienmarkt findet am Samstag außerdem ein Krimi-Kurzlesungs-Marathon statt. Und wer mag, kann Lena Kratzer am Samstag etwas von sich erzählen. Die Dichterin schreibt jedem, der mag, daraus ein Gedicht - “Lyrik to Go“. Alles umsonst und draußen. Ein Literatur Open-Air für alle.

“Es entsteht ein ganz interessanter Mix, weil es eben auf einem schönen kleinen, gemütlichen Gelände ist. Und die Stimmung ist einfach super.“ Kathleen Röber, Leitungsteam texttage.nuernberg

Meisterkurse fürs Schreiben

Im Bildungszentrum geben die Autorinnen und Autoren am Wochenende an den Vormittagen Meisterkurse mit ganz unterschiedlichen Schwerpunkten: Bei Georg M. Oswald geht es darum, wie aus der Idee ein Roman entsteht, bei Fatma Aydemir um den richtigen Anfang. Dilek Güngör erklärt, wie man über sich selbst schreiben kann, ohne eitel zu wirken. Dmitrij Kapitelman wird über das politische Schreiben sprechen. Doch was ist politisches Schreiben?