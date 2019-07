LWG Veitshöchheim: Pflanzenforschung unter farbigem LED-Licht

Rotes Licht fördert Wachstum, blaues Licht hemmt

Diplombiologe Hannes Seidel, der an dem Projekt bereits seit zwei Jahren arbeitet, kann erste Ergebnisse vorweisen. So sei LED-Licht mit einem hohen Anteil an blauem Licht in der Regel wachstumshemmend, wohingegen ein hoher Anteil an rotem Licht das Wachstum fördere. Das Forschungsprojekt an der Landesanstalt in Veitshöchheim soll zunächst bis Ende 2020 laufen.