Vier-Sterne-Hotel bei Neuschwanstein geht in Betrieb

Früher war es das Schlosshotel Lisl, in dem die Gäste direkt unterhalb von Schloss Neuschwanstein absteigen konnten. Doch nachdem das Hotel in die Jahre gekommen war, wurde in den letzten beiden Jahren neu gebaut. Am Montag (11.3.) ist nun das Hotel Ameron Neuschwanstein eröffnet worden.

Neues Hotel besteht aus drei altehrwürdigen Häusern

Aus drei altehrwürdigen Hohenschwangauer Häusern hat der Wittelsbacher Ausgleichsfonds das neue Luxushotel geschaffen. Zusammen mit zwei Neubauten bilden nun das Schlosshotel Lisl, das Jägerhaus und das Restaurant Alpenrose das neue Hotel direkt am Alpseeufer. 137 Zimmer, mehrere Konferenzräume und ein Wellness- und Spa-Bereich gehören zu dem 20.000 Quadratmeter großen Areal.

119 Euro kostet ein Hotelzimmer in der Nebensaison

Etliche Millionen Euro hat der Wittelsbacher Ausgleichsfonds in das neue Hotel gegenüber von Schloss Hohenschwangau investiert. Betreiber ist die internationale Althoff-Hotel-Gruppe mit Sitz in Köln. Eine Übernachtung ist allerdings nicht ganz billig: 119 Euro kostet das günstigste Zimmer in der Nebensaison. Für eine Nacht in der größten Suite muss man in der Hauptsaison 730 Euro berappen.

Streit um den Namen des Ameron Neuschwanstein

Dabei hat die Eröffnung auch ihre Schattenseiten, denn parallel streiten sich der Betreiber und die Bayerische Schlösserverwaltung noch um den Namen des Ameron Neuschwanstein Alpsee Resort & Spa. Die Bayerische Schlösserverwaltung hat vergangenes Jahr beim Deutschen Patent- und Markenamt Widerspruch gegen den Namen eingelegt.

Namensstreit wird sich frühestens Mitte des Jahres klären

Der Grund: Der Freistaat Bayern hat sich den Namen Neuschwanstein 2011 als Marke schützen lassen. Laut Patentamt läuft das Widerspruchsverfahren noch bis Mitte des Jahres. Dann wird sich frühestens klären, wie das Luxushotel endgültig heißen wird.

Nicht der erste Streit um den Namen Neuschwanstein

Schon in den vergangenen Jahren hatte es Streitigkeiten wegen des Rechts an der Marke Neuschwanstein gegeben. Ein Souvenirverband aus Vertretern von Händlern und Herstellern klagte zum Beispiel vor dem Europäischen Gerichtshof, da dieser keine Lizenzgebühren für Souvenirs an den Freistaat zahlen wollte. Die Klage wurde zurückgewiesen. Auch die Hotelkette hat die Möglichkeit, vor Gericht zu ziehen, sollte es zu keiner einvernehmlichen Lösung zwischen Hotel und Schlösserverwaltung kommen.