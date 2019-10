Fahndung nach Mercedes-Dieb läuft weiter

In der Nacht von Dienstag (29.10.19) auf Mittwoch (30.10.19) ist im Hofer Stadtteil Wöllbattendorf ein Luxus-Geländewagen gestohlen worden. Der mutmaßliche Täter ist mit dem 120.000 Euro teuren Mercedes in Richtung Dresden gefahren. Er verursachte wenige Stunden später auf der A4 mehrere Unfälle und flüchtete zu Fuß.

Kripo Hof und Kripo Dresden ermitteln

An dem Mercedes entstand Totalschaden. Dass der Wagen gestohlen war, stellten die Beamten in Dresden fest. Das Kennzeichen "HO-A 204" war abmontiert und durch ein Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Bautzen in Sachsen ersetzt worden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Hof in Zusammenarbeit mit der Kripo Dresden dauern an.