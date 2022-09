Luxus für Patrizier: Mittelalterliche Bodenheizung in Nürnberg

Auch in Mittelfranken wird derzeit viel gebaut und gegraben. Dabei kommt vieles zutage, was lange unter dem Erdreich verborgen war. Im schlimmsten Fall sind es Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg, im besten Fall außergewöhnliche archäologische Funde – so wie im Landkreis Ansbach ein 1.400 Jahre alter Klappstuhl – oder jetzt in Nürnberg: Bei Grabungen auf einer Baustelle in der Innenstadt wurden eine mittelalterliche Fußbodenheizung und weitere ungewöhnliche Stücke freigelegt.

Seltene luxuriöse Ausstattung in mittelalterlichem Haus

Die Archäologen entdeckten auf einer Baustelle in der Nähe des Augustinerhofs eine Fußbodenheizung aus dem 14. Jahrhundert. Das sei ein außergewöhnlicher Fund, sagte die Stadtarchäologin Melanie Langbein dem BR. Fußbodenheizungen in Wohnhäusern aus dem Mittelalter seien in Nürnberg bisher nicht bekannt gewesen. Nur in Badehäusern und einem Pfarrhof aus dieser Zeit seien Kanäle für Heißluftheizungen nachgewiesen, so Langbein. Das spreche für eine luxuriöse Ausstattung des Hauses am Ufer der Pegnitz.

Heizung wurde noch bis Anfang des 20. Jahrhunderts genutzt

In dem historischen Anwesen lebte nach Langbeins Worten eine angesehene Nürnberger Patrizierfamilie. Sie nutzte das Anwesen als Wohn- und Geschäftshaus. Die heiße Luft strömte durch gemauerte Schächte unter die Fußböden im Erdgeschoss. Die Heizung wurde noch bis Anfang des 20. Jahrhunderts genutzt. Das zeigen Umbauten an den Schächten und Türen aus Gusseisen, die an der Ausgrabungsstelle noch zu sehen sind. Das historische Gebäude, das oft umgebaut wurde, fiel im Zweiten Weltkrieg Bombentreffern zum Opfer.