Luxus für Hotellerie-Azubis im Kampf gegen Fachkräftemangel

Der Mangel an Auszubildenden in Gastronomie und Hotellerie hat verschiedene Gründe. Schlechte Bezahlung, schlechte Arbeitsbedingungen, viel Arbeit am Wochenende und an Feiertagen gehören dazu. Das Parkhotel Frank in Oberstdorf versucht Azubis mit speziellen Zuckerln zu locken. Sie dürfen die Luxusangebote des Hotels nutzen. Massagen, Zugang zum Fitnessstudio, Prozente beim Frisör, Autos für den Weg zur Berufsschule.

Folgen durch den Fachkräftemangel für die Gäste

"Vor Jahren hat man in beliebten Orten noch den ganzen Tag warme Küche bekommen - das gibt es heute nicht mehr. Warme Küche gibt es mittlerweile oft nur noch mittags oder abends zu bestimmten Zeiten - je nachdem wie die Fachkräfte zur Verfügung stehen", sagt Simone Zehnpfennig von der Allgäu GmbH. Der Gast müsse jetzt genauer auf die Öffnungszeiten der Restaurants schauen als früher. Mit den Angeboten und Vergünstigungen für die Azubis will Anita Frank vom Parkhotel in Oberstdorf sicherstellen, dass sie freie Lehrstellen auch weiterhin besetzen kann und dass die Mitarbeiter im Betrieb bleiben. Im besten Fall haben am Ende alle was davon: Die Urlauber, die für den Luxus im Hotel Geld zahlen und die Azubis, die den Luxus zum Arbeitsvertrag dazu bekommen.