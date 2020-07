Luxus-Camping soll Touristen in den Bayerischen Wald locken

In Bodenmais im Kreis Regen gibt es seit Neuestem einen Fünf-Sterne-Camping-Platz. Rund zwei Jahre war am "Camping-Resort Bodenmais" gebaut worden. Der Ort im Bayerischen Wald rechnet mit rund 40.000 Übernachtungen mehr im Jahr.

Mehrere Millionen investiert

Rund 100.000 Kubikmeter Erdreich wurden bewegt, um aus einem großen Südhang am Ortsrand von Bodenmais eine Campinganlage mit 142 Stellplätzen zu machen. Investor ist eine einheimische Familie, die ein Elektro- und Bauunternehmen mit 210 Beschäftigten betreibt. Wie viel die Familie Franz Weikl in den Platz investiert hat, will sie nicht sagen. Aber es dürften mehrere Millionen sein.

Luxuriösere Variante eines Campingplatzes

Entstanden ist kein normaler Campingplatz, sondern eine luxuriösere Variante, wo man in einem Wellness-Haus auch saunieren und in einem Skypool schwimmen kann. Außerdem gehört ein Resort-Hotel mit 13 Chalet-Zimmern und -Suiten dazu, wenn man nicht campen will. Die Camper können sich auch eigene Privatbäder mieten. Es gibt ein Restaurant, Biergarten, Kinderspielbereiche und einen Shop mit regionalen Produkten.