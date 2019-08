Luxus aus der Glashütte Theresienthal in Zwiesel

Eins A Qualität unbedingt notwendig

Um diese Kunden zu überzeugen, muss jedes Stück schon hier am 1.200 Grad heißen Glasofen eine Eins A Qualität haben. Passiert dort nur ein winziger Fehler, wird das Glas aussortiert. Zum Glück für alle Normalsterblichen, denn die können dann im Werksverkauf ein echtes Theresienthal-Glas - wenn auch ohne Verzierung - ab zehn Euro erstehen.

Glashütte war schon mehrfach insolvent

Wird man eigentlich reich mit Luxusgläsern? Eher nicht. Die Glashütte, die momentan 26 Beschäftigte hat, ging schon mehrfach in Konkurs. Max von Schnurbein übernahm sie 2006 nach der letzten Pleite von einer Stiftung: "Momentan ist es eher so, dass ich versuche, zu vermeiden, dass ich damit arm werde. Von den Reichen kann man das Sparen lernen - die Leute schauen genau auf die Preise. Von daher sind unsere Preise wirklich das Abbild der Kosten, die wir unmittelbar haben. Wir hatten schon Jahre, da war es frustrierend und wir wussten nicht, ob es in vier Wochen noch funktioniert", sagt Schnurbein.

Keine Kalaschnikow aus Glas

Aber momentan geht es der Glasmanufaktur so gut, dass man es sich leisten kann, bei Geschmacklosigkeiten abzuwinken: Neulich gab es beispielsweise eine Anfrage, ob die Glashütte eine Kalaschnikow in Glas machen könnte - dieser Auftrag wurde abgelehnt. Der gute alte Name verpflichtet eben.

Noch mehr über die Luxusglashütte Theresienthal am 7. September ab 12 Uhr in Bayern 2 in "Zeit für Bayern"!