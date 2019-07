Luxus 4 Wände - Wohnen in der Zukunft

Mietpreisbremse: War da was? Die Miete steigt und steigt - in Bayerns Großstädten in den vergangenen zwei Jahren um drei bis fünfeinhalb Prozent. 11,69 Euro kostet laut aktuellem Mietspiegel ein Quadratmeter Bestands-Wohnraum in München im Schnitt. In Augsburg, Ingolstadt und Regensburg jeweils über acht Euro, Nürnberg liegt knapp darunter - doch auch das ist deutlich mehr als in Berlin (6,72 Euro/m²), wo der Senat die Mieten nach lautstarken Protesten gerade pauschal für fünf Jahre gedeckelt hat.

Die Miete: Teuer ... teurer ...

Und an eine solche immer noch vergleichsweise günstige Wohnung muss man erstmal kommen. Das kommerzielle Online-Portal wohnungsboerse errechnet für seine Münchner 30m²-Wohnungen einen Quadratmeterschnitt von 24,77 Euro, die Konkurrenz von Immowelt nennt 26,70 Euro für 40 m². Auch deutlich größere Wohnungen sind für unter 18 Euro kaum zu finden - und wenn doch, sind hundertköpfige Menschenmengen bei einer Wohnungsbesichtigung keine Seltenheit.

Die Welle schwappt von der Stadt aufs Land

Die Konsequenz: Immer mehr Menschen fliehen aus den Ballungsräumen ins weitere Umland, wo Mieten und Kaufpreise ebenso steigen und der Pendelverkehr zunimmt.

Wird Wohnen in Zukunft zum Luxus? Und wie verändert das die Struktur unserer Gesellschaft?

Der BR nimmt das Thema am Mittwoch, 10.Juli 2019 in all seinen Facetten unter die Lupe - im Fernsehen, in einigen Hörfunkwellen und auf br24.de/wohnen.

Wohnen: Menschenrecht, Luxusgut oder "Zirkusnummer"?

Not macht erfinderisch, vor allem Studenten und Berufseinsteiger. Wer nicht auf ewig im "Hotel Mama" wohnen möchte, zieht vielleicht als Hauswächter in ein leerstehendes Finanzamt, faltet sich in ein sechs Quadratmeter großes "I-Home" oder richtet sich in einem alten Zirkuswagen wohnlich ein. Zudem ersetzen oder ergänzen immer öfter Dienstleistungen die Miete und fördern so noch das soziale Miteinander - Wohnen für Hilfe im Alltag oder Wohnen gegen Nachhilfe heißen hier die Schlagworte.

Doch solche Wohnmodelle sind nicht für jeden geeignet. Vor allem ältere Mieter und Geringverdiener, aber auch manche Familien bleiben bei Wohnungsverlust auf der Strecke.

Wohnst Du noch oder suchst Du schon?

Manchmal bleibt nur der Umzug in ein "Clearing House", eine städtische Not- und Zwischenunterkunft.

Schnelle Besserung ist nicht in Sicht - im Gegenteil: Die Reform der Grundsteuer, aber auch ökologische Modernisierungen und der ungebremste Wegfall von Sozialwohnungen aus der Preisbindung bei gleichzeitig stagnierendem Neubau könnten die Situation weiter verschärfen. Was können die Kommunen leisten, wo sind der Freistaat und die Bundesregierung gefordert?