Luxus 4 Wände: Das TV- und Radio-Programm zum Thementag

Der Thementag im Bayerischen Fernsehen

Zum Start um 19.00 Uhr beschäftigt sich das Magazin Stationen mit dem "Wohn-Wahnsinn" - und geht unter anderem der Frage nach, warum das Finanzamt sozial eingestellte Wohnungseigentümer, die günstig vermieten wollen, sogar noch abstraft.

Um 20.15 meldet sich unsere Debattensendung "Jetzt red i" aus München mit der Frage"Wie wollen wir in Zukunft wohnen? Gast im Talk ist unter anderem Bayerns Wohnungsbauminister Hans Reichhart.

Um 21.00 Uhr sendet "Kontrovers" aktuelle Beiträge zum Thema.

Um 22.00 Uhr fasst das DokThema ein heißes Eisen an: Es geht um Gentrifizierung und die Frage, wer die "großen Player" in Münchens Immobilienlandschaft sind. Titel: "Wer beherrscht Bayern? Wir oder ausländische Investoren?"

Im Anschluss zeigen wir zwei Folgen unserer Serie "Schöner Wohnen für alle":

Um 22.45 Uhr geht es in die Messestadt München-Riem, wo die Planer nach dem Wegzug des Flughafens eine Musterstadt am Reißbrett entwickelten. Gut gedacht, schlecht gemacht? Um 23.30 Uhr taucht Filmautorin Carina Bauer in den Alltag von Münchens erster und einziger Satellitenstadt ein: Neuperlach.

Um 00.15 schließlich wartet ein Kurzfilmschmankerl auf alle Fernsehnachtschwärmer: Rainer Erlers Kurzfilm "Der letzte Stammtisch" von 1984 mit Gustl Bayrhammer, Hans Stadtmüller und Toni Berger. Auch er spielt in Neuperlach spielt - das hier fast wie eine Science-Fiction-Landschaft wirkt.