"Lukas und Sofia, herkommen!": Bayerns beliebteste Vornamen 2018

Auch 2018 hat sich Namensforscher Knud Bielefeld wieder durch 206.000 Geburtsanmeldungen in 480 deutschen Städten gewühlt, um herauszufinden, welche Namen wir in Kita und Grundschule demnächst am häufigsten zu hören bekommen. Das Ergebnis: Was ihre Vorliebe für Vornamen angeht, bleiben die Bayern wie die übrigen Deutschen ihren Favoriten relativ treu - es sind allerdings nicht die gleichen.

So lag Sophia/Sofia im Jahr 2018 wie schon im Vorjahr bei den Mädchen im Freistaat vorne - gefolgt von Anna, Hanna/Hannah, dem bundesweit beliebtesten Mädchennamen Emma und Lena.

Auch bei Bayerns Buben gab es auf dem Spitzenplatz keine Veränderung. Auf Lucas/Lukas folgten die Namen Maximilian, Felix, Jonas und Leon.

Mädchen: Bitte mal "Aaaa" sagen

Bundesweit dominieren bei den Mädchen: Emma, Mia, Hanna/Hannah, Emilia, Sophia/Sofia und Lina. Auffällig: In Bayern wie im Bund enden, soweit das Auge reicht, sämtliche Mädchennamen auf -a. Zu den Annas, Milas, Leas und Ellas kommen in diesem Jahr als Newcomer noch Matilda, Frieda, Lia und Juna. Für andere vor kurzem noch gängige Vornamen wie Therese und (Char)lotte und selbst für die 2017 führende Marie sind die goldenen Zeiten erstmal vorbei - vielleicht ein Tipp für alle, die ihrer Tochter in der Schulklasse später ein "Alleinstellungsmerkmal" verschaffen wollen.

Jungen: Big Ben - in Bayern ziemlich klein

Die deutschlandweite Top 5 der Jungs: Ben, Paul, Leon, Finn/Fynn, und Elias, dazu die "Shooting Stars" Matteo, Theo und Fiete. Noch deutlicher als bei den Mädchen lassen sich hier Unterschiede zwischen Bayern und dem Rest der Republik beobachten. Dass Finn und Fiete - eine Koseform zu Friedrich - im Freistaat keinen Spitzenplatz einnehmen, ist wenig erstaunlich - doch auch der bundesweite Spitzenreiter Ben kommt in Bayern nur auf Platz acht.

Umgekehrt schaffte es der Bayern-Favorit Lukas anderswo gerade mal auf die Schlussposition der Vornamens-Top 10. Auch Maximilian und Simon bleiben jenseits ihres angestammten Reviers in der Minderheit - was sie mit Oskar gemeinsam haben, der im Osten Deutschlands zum Mitfavoriten avanciert, im Westen dagegen ein Schattendasein führt. Und um an dieser Stelle gleich noch mit einem alten Vorurteil aufzuräumen: Mit Kevin ist derzeit (und trotz Kevin Kühnert) hier wie dort kein Staat zu machen. Der alte Ossiklischeevorname steht aktuell abgeschlagen auf Platz 294.

Wie aus alten Schweden kleine Bayern werden

Für die nahe Zukunft ist übrigens eher wahrscheinlich, dass Ben demnächst auch Bayern aufrollt, als dass Lukas den Norden erobert. Es sei typisch, "dass sich Namen von Nord- nach Süddeutschland ausbreiten, seltener umgekehrt", sagt Bielefeld und begründet dies mit der allgemeinen Beliebtheit skandinavischer Namen. So glaubt Bielefeld, dass Fiete mit kleiner Verzögerung auch in Bayern ankommt - so wie hier bereits einzelne Finns gesichtet worden sein sollen. Der Schweiz hingegen scheint ein entsprechender Hipness-Faktor zu fehlen; jedenfalls haben dort übliche Vornamen wie Urs und Beat in Deutschland bisher laut Bielefeld nicht Fuß gefasst.

Neuankömmling Mohammed

Bei den beliebten Vornamen mit muslimischen Hintergrund erkennt der Namensforscher einen Trend zu Mohammed. Hier mache sich der in den vergangenen Jahren gestiegene Anteil von Migranten aus Syrien und anderen Ländern der Region bemerkbar. Von türkischen oder türkischstämmigen Eltern sei der Name des Propheten nicht so häufig verwendet worden.

Neue Hoffnung für Herbert und Annegret

Für alle, deren Erzeuger einen anderen Namensgeschmack haben als sie selbst, gibt es seit November einen Lichtblick - vorausgesetzt, die Eltern haben ihrem Neugeborenen noch einen Zweit- oder Drittnamen spendiert und diesen nicht durch einen Bindestrich gekoppelt. "Man kann jetzt amtlich die Reihenfolge ändern", erklärt Bielefeld. Abgesehen von der Namensnennung in Ausweispapieren oder auf Flugtickets habe das aber keine großen Auswirkungen. "Wenn man seinen Rufnamen ändern will, muss sich das schon noch rumsprechen."