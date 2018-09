18.09.2018, 08:33 Uhr

Luitpold Prinz von Bayern: Bayern attraktiv für Spitzenkräfte

Luitpold Prinz von Bayern denkt vor der Landtagswahl in Bayern darüber nach, was in unserem Land passieren muss, damit wir an der Spitze bleiben. Ein schönes und lebenswertes Bayern spielt für ihn eine große Rolle - als Lockmittel für die Besten.