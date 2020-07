Luisenburg und Bergwaldbühne: Freilichtbühnen mit Geschichte

Obwohl in diesem Sommer wegen der Corona-Pandemie die Spielzeit aufs kommende Jahr verschoben werden musste, wird auf der Naturbühne der Luisenburg in Wunsiedel gearbeitet. Intendantin Birgit Simmler will die Auszeit nutzen, um die Bühne wieder in ihren "Urzustand" zurückzuversetzen. Ihre Vision: die Luisenburg soll in altem Glanz erstrahlen – möglichst so wie in der Anfangszeit vor 130 Jahren.

Bühne der Luisenburg soll natürlicher werden

Unnötige Einbauten der letzten Jahrzehnte sollen entfernt werden, die natürliche Atmosphäre der Bühne soll aber bleiben. Denn die Natur gehöre zum Theatererlebnis dazu, erklärt Simmler. Der Zeitgeist fordere eine neue Wertschätzung der Natur. Der Zuschauer will mehr davon sehen, so Simmler.

Luisenburgfestspiele finden seit 130 Jahren statt

Im Archiv der Stadt Wunsiedel sucht Simmler nach Spuren, die zu den Ursprüngen der Luisenburgfestspiele führen, die in diesem Jahr abgesagt werden mussten. Hier finden sich unter anderem Dokumente zum Bau der noch heute bestehenden Bühne im Jahr 1804. Die Schriften belegen auch den Besuch der preußischen Königin Luise ein Jahr später. Diesem Besuch verdankt die Luisenburg ihren Namen. Seit mittlerweile 130 Jahren finden die Festspiele statt. Es gibt aber Quellen, die von ersten Aufführungen bereits im Jahr 1665 im Felsenlabyrinth berichten. Dort sollen damals Wunsiedler Lateinschüler anlässlich des "Margaretenfestes" selbstgeschriebene Stücke aufgeführt haben.

Weißenburg: Tradition der Theaterstücke auf der Schönau

Auf mehr als 200 Jahre Freilicht-Theatergeschichte kann auch die mittelfränkische Stadt Weißenburg zurückblicken. Denn auch hier wurden schon im späten 18. Jahrhundert auf der Schönau Theaterstücke aufgeführt. Doch nach den napoleonischen Kriegen wurde es auf der Schönau erst einmal still. Erst 1927 erwachte der ehemalige Steinbruch aus seinem Dornröschenschlaf. Nach Plänen eines Gartenbau-Architekten ließ der damalige Bürgermeister Weißenburgs den Platz zum Bergwald-Theater ausbauen.

Bergwaldbühne mehr als 90 Jahre alt

Im vergangenen Jahr wurde der 90. Geburtstag der Bergwaldbühne groß gefeiert. Die Stadt ließ eigens ein Stück für das Jubiläum schreiben: Historische Personen, Anekdoten und Geschichten aus der Stadt wurden im "Lebkuchenmann" zu einem dramatischen Stoff verwoben. Wie vor 90 Jahren standen auch bei dieser Inszenierung neben Profi-Schauspielern Hunderte von Weißenburgern auf der Bühne, die mit Theater bislang nichts zu tun hatten. Nach dem großen Erfolg des "Lebkuchenmanns" will Weißenburg jetzt ein neues Stück für die Bergwaldbühne schreiben lassen. Das könnte 2023 Premiere feiern.