Luisenburg: Strafverfahren gegen Michael Lerchenberg eingestellt

Das Landgericht Hof hat das Strafverfahren gegen Michael Lerchenberg, den ehemaligen Intendanten der Luisenburg-Festspiele Wunsiedel, und gegen den früheren Bürgermeister von Wunsiedel, Karl-Willi Beck (CSU), eingestellt. Das hat ein Gerichtssprecher dem BR auf Nachfrage bestätigt.

Vorwurf: Sozialabgaben nicht ordnungsgemäß gezahlt

Anklage war im Mai 2018 nach einem anonymen Hinweis erhoben worden. So sollen Sozialabgaben wie beispielsweise Versicherungsbeiträge für Mitarbeiter der Luisenburg-Festspiele zwischen 2008 und 2015 für 23 Mitarbeiter nicht ordnungsgemäß abgeführt worden sein. Das soll unter anderem bei den Krankenkassen einen Schaden von mehreren Hunderttausend Euro verursacht haben.

Zahlungen der Stadt Wunsiedel nicht berücksichtigt

Wie Lerchenberg dem BR auf Nachfrage mitteilt, sei ein Hauptgrund für die Einstellung des Verfahrens gewesen, dass bei der Anklage Zahlungen, die die Stadt Wunsiedel an die Künstlersozialkasse (KSK) gezahlt hatte, nicht berücksichtigt worden seien.

"Eines hat dieses Verfahren gezeigt: Wir haben heute im Kulturbereich ein fürchterliches Durcheinander an Beschäftigungsmodellen, woran der Staat nicht unschuldig ist: Abhängig Beschäftigte, Ich-AGs, Solo-Selbstständige, Freiberufler, unständig Beschäftigte, Existenzgründer, mal KSK versicherbar, mal wieder nicht – das ist eine Zumutung für alle Betroffenen!" Michael Lerchenberg

Unübersichtliche Beschäftigungsverhältnisse unter Künstlern

Es könne sein, sagte Lerchenberg im Gespräch mit dem BR, dass einige Mitarbeiter durch ihr jeweiliges Beschäftigungsverhältnis möglicherweise bei der Sozialversicherung falsch eingestuft worden seien. Eine Einstufung sei - wegen der vielen verschiedenen Beschäftigungsverhältnisse - enorm schwer.

Eine falsche Einstufung sei dann aber lediglich ein Irrtum und nicht strafbar. Wegen der großen Bandbreite an Beschäftigungsverhältnissen in der Branche hätten viele Künstler auch große Probleme mit der staatlichen Corona-Förderung. Der Staat sei nach der Corona-Krise gefordert, für saubere und gerechtere Verhältnisse zu sorgen, zum Wohle der Künstler und zur Sicherheit aller Vertragspartner, so Lerchenberg weiter.

Lerchenberg zahlt 5.000 Euro als Geldauflage

Lerchenberg habe nun 5.000 Euro an an den Kinderschutzbund in Hof gezahlt. Wenn ein solches Verfahren eingestellt werde, sei das immer auch an eine Geldauflage gebunden. Lerchenberg sagte dem BR, er hätte das Verfahren auch zu Ende prozessieren können, ein Freispruch sei zu erwarten gewesen. Das allerdings hätte viel Zeit und Geld gekostet.

"Der Kinderschutzbund Hof freut sich nun über 5.000 Euro. Und ich freue mich, dass es jetzt endlich vorbei ist" Michael Lerchenberg

Das Verfahren wurde nach Zahlung der Geldauflagen im Januar 2021 eingestellt. Warum er erst jetzt an die Öffentlichkeit ging, erklärt Lerchenberg damit, dass er den Vorfall zunächst habe verarbeiten müssen.