Luisenburg: "Käferbäume" werden per Helikopter abtransportiert

Weil sie vom Borkenkäfer befallen sind, müssen 36 Bäume auf der Freilichtbühne bei Wunsiedel gefällt werden und sieben weitere im Felsenlabyrinth. Ein Hubschrauber holt die Stämme aus dem unwegsamen Gelände. Dazu klettern die Männer mit Kettensägen in den befallenen Baum und hängen das Tau des Helikopters ein und schneiden so Stück für Stück die befallenen Bäume ab. Der Hubschrauber zieht die Stämme dann nach oben und legt sie auf einem Parkplatz ab.

Zeltdachkonstruktion der Luisenburg ist herausfordernd

Bis zu 1,8 Tonnen Last kann der Hubschrauber transportieren. Im Minutentakt schweben Baumstämme über der Luisenburg davon. Schwierig machen die Aktion die Gestänge und Stahlseile, die für die Zeltdachkonstruktion auf der Luisenburg gespannt sind. Bei der Prüfung der Bäume, die mindestens dreimal im Jahr stattfindet, ist im August nach der Festspielsaison der Befall der Bäume mit Borkenkäfern entdeckt worden.

Gesicht der Felsenbühne verändert sich

Das Gesicht der Bühne wird sich nach der Aktion tatsächlich etwas verändern, so Markus Roßmeisel vom städtischen Forstbetrieb Wunsiedel. Eine Baumfällaktion dieser Art gab es noch nicht auf der Felsenbühne, so Bürgermeister Nicolas Lahovnik (CSU) zum BR. Die Bäume per Hubschrauber aus dem Bühnenbereich zu holen, sei die beste und günstigste Lösung, um den Bestand drum herum zu schonen, so Lahovnik weiter. Über die Kosten für den Einsatz wollte niemand so exakt sprechen, sie liegen wohl im unteren fünfstelligen Bereich, so der Bürgermeister weiter. Von circa 30.000 – bis 40.000 Euro war vor Ort die Rede.