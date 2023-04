Luisenburg-Festspiele Wunsiedel: Wahrzeichen kehrt zurück

Am Freilichttheater auf der Luisenburg in Wunsiedel beginnt der Aufbau des Zeltdachs, das den Zuschauerraum überspannt. Damit bekommen die Festspiele ihr markantes Wahrzeichen und starten in die heiße Phase der Vorbereitungen der Spielzeit, die offiziell am 16. Juni beginnt. Bis Freitag soll das 1.600 Quadratmeter große Zeltdach über den Zuschauerrängen installiert sein.

Temporäres Zeltdach der Luisenburg bald Geschichte

Das temporäre Zeltdach wird in diesem Jahr vermutlich zum letzten Mal aufgebaut. Wie bereits Anfang dieses Jahres bekannt geworden war, soll das Festspieltheater im Jahr 2024 ein neues Dach bekommen, das im Winter nicht mehr verpackt werden muss. Die Kosten für die Neuanschaffung liegen bei rund 750.000 Euro. Geplant wurde die erneuerte Konstruktion vom Atelier der Erben des Architekten Frei Otto. Dieser hatte 1969 die Überdachung der Luisenburg konzipiert, sie gilt als kleinerer Prototyp für seine drei Jahre später gebauten Seilnetzdächer auf dem Münchner Olympiagelände. Die Luisenburg-Festspiele gibt es seit weit mehr als 100 Jahren, sie wurden bereits 1890 gegründet und zählen zu den ältesten Theaterfestspielen Deutschlands.

Durch die Optimierung der Konstruktion soll sich auch die Akustik vor allem auf den hinteren Rängen merklich verbessern, so Wunsiedels Bürgermeister Nicolas Lahovnik (CSU) im Gespräch mit dem BR. Zudem werde das neue Dach im Winter nicht mehr verpackt, sondern soll auf der Tribüne liegen bleiben. Dadurch werde es nicht mehr geknickt, was die Lebensdauer voraussichtlich um einige Jahre verlängere, so Lahovnik weiter. Voraussichtlich im kommenden Jahr 2024 soll das neue Dach erstmals aufgezogen werden.