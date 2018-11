Luisenburg-Festspiele Wunsiedel: Vorverkauf beginnt

Bis zur neuen Theatersaison auf der Luisenburg in Wunsiedel im kommenden Sommer ist es noch etwas hin. Der Vorverkauf beginne aber bereits am Freitag in einer Woche, so die künstlerische Leiterin Birgit Simmler.

"Die großen Rollen zeigen neue Wege auf und lösen sich aus der Enge ihrer Verhältnisse. Mal ist das tragisch, mal komisch und romantisch, mal jugendbewegt und rebellisch, immer mutig und gewagt und selten abgrundtief verführerisch." Birgit Simmler, künstlerische Leiterin der Luisenburg-Festspiele

Eli Wasserscheid als Päpstin

Offiziell eröffnet werden die Festspiele 2019 am 14. Juni mit der Premiere von "Die Päpstin", ein Schauspiel von Susanne F. Wolf, nach dem Weltbestseller von Donna W. Cross. Die Hauptrolle spielt Eli Wasserscheid, bekannt als Kommissarin Wanda Goldwasser beim Franken-Tatort.

Familienstück Madagascar

Auch für Kinder und Familien gibt es traditionell wieder ein Stück. Diesmal ist es mit der deutschsprachigen Erstaufführung des computeranimierten Trickfilms Madagascar wieder ein "musikalisches Abenteuer", so Simmler. Die Premiere des Familienmusicals findet bereits am 29. Mai statt.

Eigenproduktion von Birgit Simmler

Mit der Eigenproduktion "Zucker" kommt erstmals ein Musical auf die Bühne, das regionale Themen umsetzt. Birgit Simmler, die mittlerweile im Fichtelgebirge heimisch ist, schreibt das Stück und der Komponist Paul Graham Brown die Musik. Er hat bereits für das Erfolgsmusical "Das Dschungelbuch" komponiert.

Zirkuszelt als Bühne

Ebenfalls auf der Bühne zu sehen: Das Musical "Grease", "Shakespeare in love" und "Arturo Ui" von Berthold Brecht. Das Gaststück wird nicht wie alle anderen auf der Felsenbühne gespielt, sondern in einem authentischen Zirkuszelt auf dem Festplatz in Wunsiedel, mit Akrobaten, Tieren und Musik.

Vorverkauf startet

Der Vorverkauf für alle Vorstellungen, Konzerte und Gastspiele beginnt am kommenden Freitag um 8.00 Uhr. Die Karten können direkt vor Ort auf der Luisenburg, in der Tourist-Info, telefonisch und auch Online gekauft werden.