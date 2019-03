Luisenburg Festspiele Wunsiedel mit neuem musikalischen Leiter

Philipp Riedel ist Pianist, Komponist, Chansonier. Aufgewachsen ist er im Fichtelgebirge, machte sein Abitur in Marktredwitz und studierte in Weimar Musikwissenschaften und Kulturmanagement. Nun übernimmt er die musikalische Leitung der Luisenburg Festspiele in Wunsiedel.

Musical und Band

In der neuen Spielzeit wird Riedel federführend das Familienmusical "Madagascar" betreuen. Das Musical "Grease" betreut er mit einem Kollegen zusammen. Das teilt die Luisenburg auf Anfrage des BR mit. Zudem spielt Riedel am Klavier der Luisenburg Band.

Erstes Engagement für die Festspiele

Für Riedel ist es, nach einem kurzen Intermezzo als Begleiter verschiedener Künstler bei ihren Auftritten im Sommer 2018, das erste Engagement für die Festspiele in verantwortlicher Position, heißt es von Seiten der Luisenburg. Er saß viele Jahre in verschiedenen Bands am Klavier und arbeitete unter anderem auch mit dem Kammerchor Hof zusammen. Bereits neben dem Studium schrieb er erste Chansons und Liedprogramme, sowie Film und Theatermusik.