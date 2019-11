Luisenburg-Festspiele starten mit "Pinocchio" in die Saison 2020

Die Luisenburg-Festspiele sind Deutschlands ältestes Freilicht-Theaterfestival. Jetzt haben die Theaterleute das Programm für die Spielzeit 2020 vorgestellt. Mehr als 70 Vorstellungen sind geplant. Unter anderem sind das Volksstück "Der Brandner Kaspar kehrt zurück" und das Familienmusical "Pinocchio" zu sehen. Erstmals nach Wunsiedel kommt die Musical Hall Antwerpen mit der Operette "Die Fledermaus" von Johann Strauss.

Musikgruppe "Haindling" gibt ein Konzert

Außerdem stehen sechs eigene Produktionen auf dem Programm, darunter das Stück "Der Name der Rose" nach dem Roman von Umberto Eco, das am 12. Juni Premiere hat. In den Spielplan wiederaufgenommen wird das Musical "Zucker" über Schmuggler im Fichtelgebirge, das in der vergangenen Saison großen Erfolg feierte. Geplant sind auch Konzerte. Die Musikgruppe "Haindling", der Sänger Chris de Burgh und die Rockband "Element of Crime" werden auftreten.

Wieder mehr als 140.000 Besucher erwartet

Die Luisenburg-Festspiele starten Ende Mai und gehen bis Ende August. Auch 2020 werden mehr als 140.000 Besucher erwartet. Der Vorverkauf für Tickets beginnt am 21. November 2019. Die Luisenburg-Festspiele gelten als das älteste Freilicht-Theaterfestival Deutschland. Ihre Ursprünge gehen ins 17. Jahrhundert zurück. Von 2004 bis 2017 war der Schauspieler Michael Lerchenberg Intendant der Spiele. Seine Nachfolgerin als künstlerische Leiterin ist die Regisseurin Birgit Simmler.