Luisenburg-Festspiele in Wunsiedel wegen Corona abgesagt

Die Stadt Wunsiedel hat beschlossen, die Luisenburg-Festspiele 2020 wegen der Corona-Pandemie auf das kommende Jahr zu verschieben. Sie folgt damit einem Beschluss des Stadtrats, der sich am Donnerstag (23.04.20) in nicht-öffentlicher Sitzung für die Absage des Theaterfestivals entschieden hatte. Der Schutz der Zuschauer sowie der Mitarbeiter und Künstler habe oberste Priorität, heißt es in einer Pressemitteilung der Theaterleitung.

Schutzmaßnahmen sind nicht zu erfüllen

Um den Spielbetrieb auf der Freilichtbühne zu ermöglichen, wären Maßnahmen nötig gewesen, die aber nicht zu erfüllen gewesen wären. Die Stadt Wunsiedel habe die Luisenburg-Festspiele daher absagen müssen, betonte Bürgermeister Karl-Willi Beck (CSU).

Spielplan für Luisenburg-Festspiele 2021 bereits organisiert

Alle Aufführungen, die auf der Felsenbühne und im Felsenlabyrinth geplant waren, sollen eins zu eins auf den Sommer 2021 übertragen werden. Die Verschiebung der Spielzeit sei bereits organisiert worden. Alle bereits gekauften Karten sollen ihre Gültigkeit behalten. 104.000 Tickets sollen für die nun abgesagte Spielzeit bereits verkauft worden sein. Auch in der Frage der Verträge und der Vereinbarungen mit den Partnern und Beteiligten sei man schon einen erheblichen Schritt weiter. Ebenso sollen die meisten Konzerte, die neben den Festspielen geplant waren, nun im Sommer 2021 stattfinden.

"Die Rettung der Spielzeit war das erste Ziel, um diese dann auf den nächsten Sommer zu verlegen. Alle wollen spielen, alle wollen auch 2021 dabei sein und Teil des Programms bleiben." Birgit Simmler, künstlerische Festspielleiterin

Sozialverträgliche Lösungen für Mitarbeiter gesucht

Trotzdem sei die Verschiebung ein schwerer Schlag für Künstler und Mitarbeiter. Man wolle sozialverträgliche Regelungen für alle Mitwirkenden finden, um die Abwicklung der Spielzeit voranzutreiben. Knapp 550 Mitarbeiter sind an einer Saison beteiligt, von Feuerwehren, über Programmverkäufer und Statisten bis zu den Schauspielern. Man habe jetzt Kurzarbeitergeld beantragt, so Verwaltungsleiter Harald Benz. Durch die ausbleibende Saison entstehe ein Verlust von rund drei Millionen Euro. Dieses entstandene Loch könne die Luisenburg nicht alleine füllen. "Da braucht es Hilfen", so Festspielleiterin Simmler.

Kunstminister bedauert Absage der Luisenburg-Festspiele

Der bayerische Staatsminister für Wissenschaft und Kunst, Bernd Sibler (CSU) , der vor der Verschiebung konsultiert wurde, betonte: "Als begeisterter Besucher der Luisenburg-Festspiele bedauere ich es sehr, dass die Aufführungen dieses Jahr nicht stattfinden können.“

Jährlich 140.000 Besucher zu Luisenburg-Festspielen erwartet

Zu den Luisenburg-Festspielen in Wunsiedel kommen jährlich rund 140.000 Besucher. Die Spiele auf der Freilichtbühne hätten laut Spielplan am 26.05.20 mit dem Familienmusical "Pinocchio" beginnen sollen. Mehr als 70 Vorstellungen waren bis Anfang September vorgesehen.