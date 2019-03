Nockherberg ohne Kinseher: Blick zurück auf die Mama Bavaria

Wer austeilt, heißt es, muss auch einstecken können. Luise Kinseher hat in ihren acht Jahren als Nockherberg-Rednerin einiges einstecken müssen – egal ob sie zuvor selber ausgeteilt hatte oder nicht. Denn wenn sie nicht ordentlich hinlangte, wurde sie von der Presse abgewatscht: Zu zahm, zu zahnlos sei ihre Politikerschelte ausgefallen. So "harmlos wie eine Radlermaß" urteilte beispielsweise die "tz" 2014 über Kinsehers Starkbierrede.

Kritik von Stamm und Müller

Ging sie aber die Sache weniger zimperlich an, schlugen die Politiker zurück. Oder die Politikerinnen, wie 2016, als die damalige Landtagspräsidentin Barbara Stamm (CSU) ihren Nockherberg-Boykott ankündigte, weil sie Kinsehers Rede als frauenfeindlich empfunden hatte. Emilia Müller, damals bayerische Sozialministerin, schloss sich Stamm an. Kinseher hatte sie als "blindes Huhn" bezeichnet. Ob damit schon den Tatbestand der Frauenfeindlichkeit erfüllt ist, darüber kann man zumindest geteilter Meinung sein.

Wandern auf schmalem Grat

So oder so, es war ein schmaler Grat, auf dem sich Luise Kinseher all die Jahre bewegte. Dass ihr bei ihrem Abschied im vergangenen Jahr Politik und Presse in breiter Übereinstimmung attestierten, sie habe bei diesem Drahtseilakt "bella figura" gemacht, kann man als Verlogenheit derer werten, die zuvor teils heftig an ebendiesem Seil gerüttelt hatten. Andererseits: Wer sich im Kabarett Feinde macht – und die Nockherberg-Bühne ist ja Kabarett, wenn auch ein recht spezielles – kann so viel nicht falsch gemacht haben, scheint er (oder in dem Fall sie) doch die Derbleckten manches Mal empfindlich getroffen zu haben.

Andernfalls würden die nicht reagieren wie angeschossen, wie Florian Pronold von der SPD, dessen Partei Kinseher bereits vor vier Jahren bescheinigte, sie sei auf der "Palliativstation angekommen". Das fand Pronold gar nicht komisch. Schaut man sich das Wahlergebnis der SPD bei der letzten Landtagswahl in Bayern an, muss man freilich sagen: Kinsehers Diagnose war geradezu prophetisch.

Kinseher wählte Abgang selbst

Vielleicht war das Lob bei Luise Kinsehers Abgang aber auch ehrlich gemeint. Und der Respekt am Ende größer als die Revanche-Gelüste. Respekt, weil Kinseher aufs Ganze gesehen die prekäre Balance zwischen übertriebener Ehrfurcht und unangebrachter Ausfälligkeit souverän gehalten hatte – ohne auf die eine oder andere Seite abzustürzen.

Den Zeitpunkt ihres Rücktritts jedenfalls bestimmte Kinseher selbst. Mama Bavaria wurde nicht vom Sockel gestoßen, sondern überraschte alle mit ihrem Abschied. Allein das war schon ein Coup. Dabei war ein Rekord in Reichweite. Luise Kinseher war schließlich nicht nur die erste (und vorerst einzige Frau), die von der Nockherberg-Kanzel herab der versammelten Polit-Prominenz die Leviten las. Sie hätte zudem um ein Haar den legendären Walter Sedlmayr eingeholt, der neun Mal ans Rednerpult getreten war. Nur ein Jahr noch und Kinseher hätte gleich gezogen. Dass ihr der Abgang im richtigen Augenblick jedoch wichtiger war als die Bestmarke, zeugt ebenfalls von Format.

Unangreifbar als Mama Bavaria

Was Kinseher immer wieder half – auch dann, wenn ihre Reden Mal etwas schwächer ausfielen – war die Rolle, in der sie auftrat. Als Landespatronin Bavaria machte sie sich nahezu unangreifbar. Sozusagen aus höherer Warte, mit Überblick und überparteilich, konnte sie auf ihre Kinder herab blicken, streng und milde zugleich. Und vor allem: über kleinliche Krittelei erhaben. Dabei ist es nicht so, dass sich Luise Kinseher das Gewand der Bavaria einfach überstreifte wie ein Schutzkleid, um sich gegen Anfechtungen zu wappnen. Sie füllte die Rolle von innen heraus aus.

Mit "weiblichem Charme", der ihr in plattitüdenhafter Reflexartigkeit immer wieder attestiert wurde, hatte ihr Erfolg erstmal wenig zu tun. Eher mit der Kraft, die aus einer Ruhe kommt, die wiederum aus der langjährigen Erfahrung im vollblutkomödiantischen Einsatz auf Volkstheater- und Kabarettbühnen erwachsen ist; und ohne die eine Rolle wie die Bavaria schnell ein paar Nummern zu groß hätte ausfallen können. Der Kinseher saß sie wie eine zweite Haut. Nicht zufällig hat sie die Bavaria in ihren Kabarettalltag mitgenommen. "Mamma Mia Bavaria" heißt ihr aktuelles Solo, in dem sie die Figur weiterleben lässt, bezeichnenderweise ganz ohne wallende Robe. Kinseher hat sich in der Rolle gefunden, da braucht es gar keine Maskerade mehr.

Maxi Schafroth tritt schweres Erbe an

Die Nockherberg-Verantwortlich indes mussten einen neuen Fastenprediger finden. Der Allgäuer Maxi Schafroth tritt nun ein schweres Erbe an. Luise Kinseher ist ein gestandenes Weibsbild, Schafroth dagegen schon rein äußerlich eher Typ schmaler Lausbub. Ob er dennoch das nötige Format für die Aufgabe hat, die nach einer Autorität verlangt (in der seine Vorgängerin dank Auftreten und Ausstrahlung Maßstäbe gesetzt hat), wird er erst noch beweisen müssen.

Immerhin, Schafroth ist ein Sympathiebolzen. Und sympathisch, liebevoll, zugewandt, das war Kinsehers Bavaria auch immer. So hart sie mitunter mit "dem Horst", "dem Markus" oder "der Ilse" ins Gericht ging, so blieb sie doch stets die gütige Mama. Da mutet es fast schon bezeichnend an, dass sich Horst Seehofer, kaum hatte die Mama Bavaria ihn nicht mehr unter ihren Fittichen, in Mutti Merkels Kabinetts-Familie aufführte wie ein halbstarker Teenager. Offenbar hatte Luise Kinseher auch da schon das richtige Gespür, und ahnte, dass diese spätpubertäre Rüpelhaftigkeit ihre Bereitschaft zu mütterlicher Nachsicht übersteigen würde.

Gute Eltern wüssten, wann es Zeit sei loszulassen, ließ Mama Bavaria ihre Kindern zum Abschied noch wissen. Das war natürlich ein Seitenhieb auf alle Politiker, die an ihren Ämtern kleben. Aber vielleicht hatte Luise Kinseher auch einfach keine Lust mehr, sich auf die wachsende Zahl missratener Blagen einzulassen. Im Bayerischen Landtag sitzt jetzt die AfD. Womöglich ist es nur noch eine Frage der Zeit, ehe die auch am Nockherberg auftauchen. Damit müsste sich dann Maxi Schafroth auseinandersetzen. Ganz ohne mütterlichen Rat der Mama Bavaria.