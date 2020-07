Klimacamp Augsburg: Luisa Neubauer kritisiert Stadtverwaltung

Seit rund vier Wochen demonstrieren sie vor dem Augsburger Rathaus für mehr Tempo bei der Energiewende, vor allem für einen schnelleren Kohleausstieg: Jetzt haben die Aktivisten von Fridays for Future Unterstützung von einer der bekanntesten Vertreterinnen der Klimaschutz-Bewegung bekommen: Luisa Neubauer war am Dienstag beim Klimacamp am Rathausplatz.

Klimacamp Augsburg bundesweit einmalig

Das Klimacamp in Schwabens größter Stadt ist laut Neubauer in ganz Deutschland das einzige, das so lange durchhält. Fridays for Future hatte es angestoßen, andere Aktivisten haben sich inzwischen angeschlossen. Neubauer nannte die Aktion im BR-Gespräch "wahnsinnig inspirierend" und sehr wichtig.