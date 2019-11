Luftwaffe präsentiert den A400M auf dem Lechfeld bei Augsburg

Die Zahlen sind beeindruckend: Bis 2028 sollen zehn der riesigen Transportmaschinen auf dem Lechfeld stationiert werden. Die Bundeswehr investiert rund 170 Millionen Euro, zudem sollen 600 zum Teil hochqualifizierte Dienstposten geschaffen werden. Der Fliegerhorst erwacht aus dem Dornröschenschlaf.

Militärflughafen im dicht besiedelten Lechfeld bei Augsburg

Bis 2013 wurde das Lechfeld von einem Jagdbombergeschwader genutzt, seit die Tornados seit 2013 abgezogen sind, ist es wesentlich ruhiger dort geworden - für die Flugplatz-Mitarbeiter, aber auch für die Anwohner im dicht besiedelten Lechfeld südlich von Augsburg. Der Bundeswehrstandort bei Graben ist zur Zeit nur mehr Ausweichflugplatz für die NATO.

Das Ziel: Eine Drehscheibe für Internationale Transportflüge

Jetzt soll der Flugplatz zur Drehscheibe für internationale Transportflüge werden, die A400M werden von Lagerlechfeld aus in Richtung Süd- und Südosteuropa, nach Afrika und Asien starten. Und noch ist vielen Anwohnern und Kommunalpolitikern unklar, was das neben den genannten positiven Effekten noch alles mit sich bringen wird.

Wie viel Lärm kommt auf die Anwohner zu?

Deshalb wurden Kommunalpolitiker aus der Region jetzt darüber informiert, wie künftig die Lärmbelastung sein wird. Die Luftwaffe betont, dass die modernen Transporter deutlich weniger Lärm produzieren als die früher stationierten Kampfbomber.

Bauland im Lechfeld ist knapp

Den Gemeinden geht es auch darum, wo sie neue Baugebiete ausweisen können. Neben dem Fliegerhorst ist in den vergangenen Jahren eines der größten Logistikzentren Süddeutschlands entstanden. Auch dadurch gibt es in der Region einen großen Bedarf an Bauland.