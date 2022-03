Luftschutzbunker rund um Nürnberg kaum reaktivierbar

Im Jahr 2007 hatte die Bundesregierung zusammen mit den Ländern beschlossen, den Bau und die Instandhaltung von Luftschutzbunkern einzustellen. Die Anlagen, die zum Teil noch aus dem Zweiten Weltkrieg stammten, sollten nach Möglichkeit umgebaut und zivil genutzt werden. Nun hat sich diese Ansicht geändert. "Im aktuellen Kontext wird das bestehende Rückbaukonzept für Schutzräume geprüft", teilte eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums dem Bayerischen Rundfunk mit. Zunächst gilt es jedoch, eine Bestandaufnahme zu machen, denn längst sind nicht mehr alle ehemaligen Bunker auch noch als solche geeignet.

Bunker in Nürnberg zu Wohnungen und Kitas umgebaut

Schutzbunker in Nürnberg zu reaktivieren, wäre überaus schwierig, sagte zum Beispiel Bernhard Hebendanz vom Hochbauamt der Stadt. Nur mit einem sehr großen Aufwand könnte man die wenig verbliebenen Schutzanlagen wieder herrichten. Dazu sei außerdem "viel, viel Geld" nötig. Viele der Bunker in Nürnberg wurden einem neuen Zweck zugeführt. Der Nürnberger Bleiweißbunker etwa ist mittlerweile ein Kinderhort. Aus dem Grübelbunker wurde ein barrierefreies Gemeinschaftshaus für Senioren, der Hochbunker im Stadtteil Wöhrd wird als Dunkelcafé genutzt und über dem Palmenhofbunker baut das Immobilienunternehmen der Stadt wbg derzeit eine Kindertagesstätte sowie Wohnungen. Zu Zeiten des Kalten Krieges habe man in Nürnberg Schutzräume für zwei bis drei Prozent der Bevölkerung gehabt, so Hebendanz. Ein neues Schutzraumkonzept gebe es aktuell nicht.

Luftschutzbunker in Fürth in privater Hand

Ähnlich sieht es in Fürth aus: Im Stadtteil Ronhof hat ein Fanclub der SpVgg Greuther Fürth einen ehemaligen Atomschutzbunker gekauft und baut ihn zum Vereinsheim um. Und auch der Bunker unter der Tiefgarage des ehemaligen City-Centers wäre nicht ohne Weiteres zu reaktivieren. Die Anlage ist mittlerweile im Besitz des Betreiberunternehmens der Tiefgarage. Deswegen ist unklar, was alles zu tun wäre, um die Räume wieder als Luftschutzanlage in Betrieb zu nehmen, heißt es aus dem Amt für Brand- und Katastrophenschutz der Stadt.