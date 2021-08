Luftrettung bei Schlechtwetter: Pilotversuch in Regensburg

Der Rettungshubschrauber am Regensburger Uniklinikum soll zukünftig auch bei schlechtem Wetter und Nebel starten können. Möglich werden soll das durch das neue, sogenannte Point-in-Space (PinS) Verfahren, das jetzt im Rahmen eines Pilotversuchs von der DLF-Luftrettung gemeinsam mit dem Uniklinikum Regensburg erprobt werden soll.

Am Dienstag lässt sich der für die Genehmigung zuständige Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) das Verfahren vor Ort erläutern.

Hubschrauber-Einsätze auch bei niedriger Wolkendecke

Bisher dürfen Rettungshubschrauber in Deutschland nicht starten, wenn die Wolkenhöhe weniger als 1.200 Fuß (rund 400 Meter) beträgt. Mit der PinS-Technologie, die in der Schweiz bereits im Einsatz ist, sollen die Rettungshubschrauber künftig auch bei niedriger Wolkendecke an den Start gehen können. So sollen deutlich mehr Hubschraubereinsätze bei schlechterem Wetter ermöglicht werden.

Genehmigung durch Verkehrsminister steht noch aus

Für die Genehmigung des geplanten Pilotversuchs in Regensburg ist das Bundesverkehrsministerium zuständig. Die Verantwortlichen bei der Luftrettung hoffen deshalb, den Minister bei dem Vororttermin überzeugen zu können.