Luftnotlage am Allgäu-Airport: Boeing landet dennoch sicher

Flugzeugtyp nicht identisch mit Boeing 737 MAX

Der Allgäu-Airport war das geplante Ziel des Fluges, der aus Faro in Portugal kam. Entgegen erster Meldungen könne von einer Notlandung keine Rede sein, so ein Polizeisprecher. Um welchen Defekt an der Maschine es sich genau gehandelt habe, konnte er nicht sagen. Jetzt suchen Techniker nach der Ursache für diesen technischen Defekt.

Bei dem Flugzeug der irischen Billigfluglinie Ryanair habe es sich um eine Boeing 737-800 gehandelt, betonte ein Sprecher. Sie sei nicht identisch mit dem neueren Typ Boeing 737-MAX-8, mit dem es zuletzt zwei Abstürze gegeben hat.