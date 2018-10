Luftmessung: Kurioser Fehler lässt Regensburg gut dastehen

Durch einen kuriosen Fehler wird Regensburg im Städteranking der Feinstaubbelastung heuer im Vergleich zu anderen Städten besser dastehen - zumindest auf dem Papier. Das teilte der Bund Naturschutz in Regensburg mit. Der Grund: Die Luftmessstelle am Rathaus war für ganze acht Tage - im Zeitraum vom 13. bis 18. Oktober - ausgefallen.

Fehlende Messwerte werden nicht berücksichtigt

Ausgerechnet in diesem Zeitraum wurden an vielen Messstellen in Bayern aufgrund der Wetterlage schlechte Feinstaubwerte gemessen - dies könnte auch in Regensburg der Fall gewesen sein, so der Verein. Da Regensburg jedoch über keine zweite Messstelle verfügt, könne hier kein direkter Vergleich gezogen werden.

Die nächste Messstelle liegt in Schwandorf. Statistisch gesehen werde deswegen Regensburg vom Ausfall profitieren. Nach Angaben des Bayerischen Landesamtes für Umwelt werden nicht vorhandene Messwerte bei der Ermittlung der Grenzwerte nicht berücksichtigt.