Lufthansa-Streik: Volle Züge und stehende Passagiere

Aufgrund des Streiks der Flugbegleiter fallen viele Lufthansa-Flüge in München aus. Zahlreiche Fluggäste nahmen das Angebot der Fluggesellschaft der kostenlosen Umbuchung auf einen anderen Flug der Lufthansa Group oder auf ein Bahnticket an. Deshalb waren die Züge in München heute Morgen voller als sonst.

Zug statt Flug: Stehen statt Sitzen

Keine Reservierungen für einen Sitzplatz im Zug waren mehr zu bekommen, die Plätze waren alle schnell belegt. So mussten viele Passagiere stehen. BR-Reporter Anton Rauch hat sich am Münchner Hauptbahnhof unter Fluggästen umgehört, die notgedrungen auf die Bahn umgestiegen sind.