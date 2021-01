Lufthansa startet zu ihrem bisher längsten Nonstop-Flug

Die Lufthansa startet kommende Nacht (geplant: 21.30 Uhr) in Hamburg zu ihrem bisher längsten Nonstop-Flug. 15 Stunden dauert er, Ziel sind die Falklandinseln. An Bord sind vor allem Wissenschaftler auf dem Weg zur Antarktis-Forschungsstation "Neumayer III". Der A350 wurde am Flughafen München für den Sonderflug vorbereitet.

Nonstop-Flug erfordert viel Vorbereitung

Ein Flug über 13.700 Kilometer bedeutet jedoch eine echte Herausforderung: Es brauchte dafür zusätzliche Trainings der Piloten, spezielle elektronische Flug- und Landekarten und einen besonderen Bordplan für die 92 Passagiere.

Wer keinen der 50 Business Class-Plätze bekommen hat, fliegt jetzt in einer sogenannten "Sleepers Row" – hat also eine ganze Sitzreihe für sich und kann sich dort mit Matratze, Decke und Kissen ausbreiten.

Crew eines Forschungsschiffs fliegt mit A350 zurück

Mit der Kabinenbeleuchtung werden Tag und Nacht so simuliert, dass die Passagiere nach der Landung nur wenig Jetlag-Probleme haben sollten. Mit an Bord sind auch Lufthansa-Techniker für die Wartung auf den Falklandinseln, Bodenpersonal für die Abfertigung und sogar eigene Staubsauger. Wegen der Corona-Pandemie dürfen nach der Landung keine Außenstehenden in das Flugzeug.

Zusteigen wird aber die Crew des Forschungsschiffs "Polarstern", für die es jetzt heimwärts geht. Sie fliegt mit dem A350 zum Flughafen München, wo der Airbus normalerweise stationiert ist und am Donnerstag zurückerwartet wird.