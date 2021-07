Bus statt Flugzeug zwischen Nürnberg und München

Inlandsflüge werden seit einiger Zeit kontrovers diskutiert. Die Verbindung Nürnberg-München hat die Lufthansa schon gestrichen. Weitere Verbindungen könnten folgen. Dafür gibt es jetzt Expressbusse. Der erste ist in der Früh im Erdinger Moos angekommen.

Bus statt Flug: In zwei Stunden von Nürnberg nach München

Montagfrüh, kurz nach neun Uhr, am Flughafen München: Gut 20 Leute steigen aus dem Express-Bus der Lufthansa. Sie wollen weiter nach Rom, Danzig, Belgrad oder Athen. Für die erste Reise-Etappe von Nürnberg zum Flughafen München haben sie mit dem Bus etwa zwei Stunden gebraucht – ein paar zusätzliche Minuten sind wegen Baustellen dazu gekommen.

Kurzflüge könne man "nicht mehr vertreten", stellt einer der Reisenden fest. Die Alternative habe jedenfalls gut funktioniert. Der Bus sei bequem, und die Leute seien sehr nett, bestätigt eine andere und lacht dann etwas verlegen: "Aber ich mag das Fliegen."

Im Flugzeug wäre es "angenehmer", findet auch ein älterer Mann. Der Flug hätte auch nur 40 Minuten gedauert. Aber dafür müsse man auch "einchecken und alles", gibt ein weiterer Reisender zu bedenken. "Ich glaub, das kommt sich gleich."

Zwei Busse pro Tag zwischen Nürnberg und München

Die Flüge zwischen Nürnberg und München über eine Luftlinie von gerade einmal 150 Kilometern waren schon immer umstritten. Wegen Corona wurden sie dann vor mehr als einem Jahr eingestellt. Die Nachfrage war zu gering. Mittlerweile hat die Lufthansa entschieden, Inlandflüge – wo immer es geht – durch Zugverbindungen zu ersetzen. Hintergrund sei der Umweltschutz, erklärt eine Sprecherin.

Weil der Flughafen München aber nicht an das ICE-Netz angeschlossen ist, sollen hier Express-Busse eingesetzt werden. Zweimal am Tag fahren sie zwischen den Flughäfen Nürnberg und München hin und her. Abfahrt ist in Nürnberg um 6.45 Uhr und um 12.45 Uhr jeweils vor dem Parkhaus 3 des Flughafens.

Am Flughafen München starten die Busse um 9.45 Uhr und 17 Uhr am Bussteig 13 – zwischen Terminal 2 und dem Hotel Hilton. Der Preis für den Bus ist bei Reisebuchungen ab Nürnberg im Ticketpreis enthalten. Wer den Bus unabhängig davon benutzen will, muss 30 Euro zahlen, aber ebenfalls vorab buchen. Ein spontanes Zusteigen ist nicht möglich.