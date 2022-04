Luftfilter in Hofer Schulen: Hersteller bestreitet Mängel

Der Streit um fast 400 mangelhafte Luftfilteranlagen in Hofer Schulen geht in die nächste Runde. Wie es am Dienstag aus dem Hofer Rathaus heißt, streitet der Hersteller der Anlagen ab, dass die Geräte fehlerhaft seien.

TÜV und Sachverständiger: Luftfilter sind zu laut und filtern zu wenig

Wie es auf Nachfrage des BR im Hofer Rathaus heißt, waren aber sowohl ein Sachverständiger als auch der Technische Überwachungsverein (TÜV) Süd zu dem Ergebnis gekommen, dass die Anlagen sowohl lauter sind als angegeben und zudem nicht die Menge an Luft filtern, die der Hersteller verspricht. Die 379 mobilen Luftreinigungsanlagen, die noch bis Anfang April an die Schulen in Hof ausgeliefert wurden, gelten nach Ansicht der Stadt und der Prüfer daher als mangelhaft und werden nicht betrieben.

Anwälte des Herstellers: Keine Mängel an Luftfiltern

Die Stadt Hof hatte den Schweizer Hersteller daraufhin aufgefordert, die Mängel zu beseitigen, funktionstüchtige Anlagen zu liefern oder in beiderseitigem Einvernehmen vom Vertrag zurückzutreten. Anwälte des Unternehmens hätten hingegen die Existenz von Mängeln bestritten. Wie es aus dem Rathaus weiter heißt, könnte nun eine erneute europaweite Ausschreibung der Luftreinigungsanlagen nötig werden. Eine Verlängerung der Förderung durch den Freistaat bis Ende des Jahres mache das möglich.

Anfang des Jahres wurden Mängel an 60 Geräten behoben

Allerdings: Bereits im Januar hatte die Stadt Hof 60 nicht vollständig einsetzbare Luftfilter beim selben Hersteller reklamiert und um einen Austausch oder Nachrüstung gebeten. Die Mängel an diesen Geräten sind danach behoben worden.