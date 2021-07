Luftfilter im Klassenzimmer: Fördergelder überzeugen nicht immer

Noch zehn Wochen, dann beginnt das neue Schuljahr in Bayern. Auf eine mögliche vierte Welle will die Staatsregierung diesmal besser vorbereitet sein. Und setzt unter anderem auf den Einsatz von Luftfilteranlagen. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagte, man mache den Schulträgern "ein millionenschweres Angebot, weil wir Schulen so sicher wie möglich machen wollen".

Das Angebot lautet konkret: Die Kommunen ordern eigenständig Luftfilteranlagen für ihre Schulen und Kitas, der Freistaat übernimmt bis zu 50 Prozent der Kosten für die Anschaffung der Geräte.

Gmund am Tegernsee: Alles eine Frage der Größenordnung

Im oberbayerischen Gmund am Tegernsee hat man sich bereits für die Luftfilter entschieden – für die dortige Grundschule. Bürgermeister Alfons Besel (FW) und sein Kämmerer haben schon im April 15 Geräte für rund 15.000 Euro gekauft, 7.500 Euro Förderung sind in Aussicht gestellt. Die Gemeinde musste finanziell also in Vorleistung gehen, in dieser Größenordnung sei das aber machbar, sagt der Bürgermeister.

Seit Mitte Mai stehen die kleinen, weißen Geräte in allen Klassenräumen und dem Lehrerzimmer. Schulleiterin Susanne Riedl ist zufrieden: "Wir haben sie hauptsächlich, um das Lüften zu umgehen, wenn es kalt ist, so kalt war es seitdem nicht mehr, aber sie sind im Einsatz und wir haben gute Erfahrungen", sagt sie.

Die Geräte sind etwa hüfthoch und auffällig leise. Um das passende Modell zu finden, habe sie lange recherchiert und mit vielen Kollegen gesprochen, sagt Riedl. Besonders wichtig sei ihr gewesen, dass die Filteranlagen nicht stören und leicht bedienbar sind: "Also ich wollte meinen Kolleginnen nicht auch noch sagen, ihr müsst alle halbe Stunde irgendwas mit den Geräten machen."

Gauting: Mit 170 Klassenzimmern wird's eng

Noch zurückhaltend mit der Anschaffung von Luftfilteranlagen ist dagegen die Gemeinde Gauting im Landkreis Starnberg. Die Kosten hier wären um ein vielfaches höher als in Gmund, so Bürgermeisterin Brigitte Kössinger. Die Gemeinde Gauting habe vier Schulen, "wir müssten ungefähr 170 Klassenzimmer neu ausrüsten, wir rechnen von einer Summe von mindestens einer halben Million".

Trotz Förderung durch den Freistaat bliebe also eine Summe von 250.000 Euro – ein Betrag, der mit dem aktuellen Haushalt der Gemeinde nicht so leicht zu stemmen ist, so die Bürgermeisterin. Die Gemeindefinanzen hätten unter der Pandemie gelitten, wenn die Kommune da 500.000 Euro vorschießen müsse, sei das nicht unproblematisch.

Bei rotem Licht geht das Fenster auf

Neben der finanziellen Belastung herrscht in Gauting auch Skepsis, ob die teuren Luftfilteranlagen wirklich den gewünschten Effekt haben. Noch steht die endgültige Entscheidung für oder gegen die Geräte aus. Bis dahin bleibt es laut Bürgermeisterin Kössinger bei den klassischen Schutzvorkehrungen: "Wir haben uns bisher an die Stellungnahme des Umweltbundesamtes gehalten, dass einfach das beste und effektivste die Fensterlüftung ist."

Zudem habe man die Schulen mit CO2-Warngeräten ausgestattet: "In dem Moment, wo die Ampel rot ist, macht man das Fenster auf und lüftet, bis sie wieder grün ist, was auch bedeutet, dass die schlechte Luft mit den Viren wieder draußen ist."