Luftfilter für die Schulen: Ministerien kontra Gemeindetag

In knapp zehn Wochen startet das neue Schuljahr in Bayern. Bis dahin sollen nach Willen der Staatsregierung möglichst viele Schulen und Kitas mit mobilen Luftfilteranlagen ausgestattet sein. Der Freistaat will bis zu 50 Prozent der Anschaffungskosten für die Luftfilter übernehmen und stellt den Kommunen dafür rund 190 Millionen Euro zur Verfügung. Rund 60.000 Klassenzimmer und 50.000 Räume in Kindergärten sollen die mobile Filteranlagen erhalten.

Gemeindetag verweist auf finanzielle Belastung

Kritik an den Plänen ließ nicht lange auf sich warten: Bayerns Gemeindetagspräsident Uwe Brandl (CSU) wies im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk auf die finanzielle Belastung für Städte und Gemeinden hin.

Brandl stellte auch grundsätzlich den Sinn solcher Luftfilteranlagen in Frage: "Was uns am meisten stört, ist die Tatsache, dass wir bis heute keinen gesicherten Beweis darüber haben, ob diese Raumluftfilter tatsächlich einen wesentlichen Beitrag zur Reduzierung der Virenlast leisten."