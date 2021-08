Luftfilter für Bayreuths Schulen: Stadt reagiert auf Kritik

Das Thema Luftfilter in Schulen polarisiert in ganz Bayern. Während Markus Söder (CSU) Ende Juni einen mobilen Lüfter in jedem Klassenzimmer gefordert hatte, wurde dem Ministerpräsidenten zuletzt von einem Parteikollegen widersprochen, der sich aus Nachhaltigkeitsgründen gegen Söders Forderung aussprach. In Bayreuth sind sich zwar alle einig, dass Luftfilter in Schulen aufgestellt werden sollen. Ärger gibt es aber trotzdem – wegen der Anzahl der Geräte und dem Zeitrahmen.

Luftfilter an Schulen: Bayreuther Stadtrat schreibt Brief an OB

Zuletzt hatte sich Stephan Müller, der Fraktionsvorsitzende der Bayreuther Gemeinschaft (BG) im Stadtrat, in einem Offenen Brief an Bayreuths Oberbürgermeister Thomas Ebersberger (CSU) gewandt. Dort schrieb Müller, dass die BG es mit Sorge betrachte, dass die Stadt Bayreuth es nicht schaffe, bis zum Ferienende geeignete Luftfilter für Bayreuther Schulen zu stellen.

Nun reagierte Ebersberger auf die Kritik. Die Stadt nehme den Offenen Brief der Bayreuther Gemeinschaft mit Verwunderung zur Kenntnis, so der Oberbürgermeister. Denn die aktuelle Lösung sei im Stadtrat am 21. Juli einstimmig, also auch mit den Stimmen der Bayreuther Gemeinschaft, erfolgt. Damit sei auch klar gewesen, dass eine flächendeckende Versorgung aller 500 Klassenzimmer in Bayreuth mit Luftreinigungsgeräten bis Ferienende bei der beschlossenen Ausschreibung nicht möglich sei.

Bayreuth will Lüftungsanlagen im Wert von 200.000 Euro anschaffen

Fest steht inzwischen: Für eine Gesamtsumme von 200.000 Euro möchte die Stadt Bayreuth Luftreinigungsgeräte für Bayreuther Schulen kaufen. Hierzu gibt es seit letzter Woche eine Ausschreibung, teilt die Stadt Bayreuth mit. Wie viele Geräte gekauft werden können, hängt vom Ergebnis der Ausschreibung ab, die bis zum 13. September läuft. Vor Jahresende sei mit den Geräten nicht zu rechnen.

Seit vergangenem Montag läuft eine weitere Ausschreibung der Stadt Bayreuth: Für drei städtische Kindertagesstätten sollen insgesamt 18 Luftreinigungsgeräte angeschafft werden.