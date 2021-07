Luftfilter an Schulen: Landkreistag fordert mehr Zuschuss

Präsenzunterricht im Herbst - das hat Kultusminister Michael Piazolo als Ziel ausgegeben. Um sicherzustellen, dass alle Schülerinnen und Schüler im Klassenzimmer sitzen können, auch wenn die Corona-Fallzahlen wieder steigen sollten, halten Wissenschaftler Luftfilter in Klassenzimmer für ein gutes Mittel.

Zum Artikel "Aerosolforscher: Luftfilteranlagen könnten Schulen sicher machen"

Die bayerische Staatsregierung will das auch und bezuschusst die Geräte. Bisher stehen 50 Prozent im Raum. Zuständig für die Anschaffung sind Landkreise und kreisfreie Städte für weiterführende Schulen, die Gemeinden für Grund- und Mittelschulen sowie Kindertagesstätten.

Landkreise: 50 Prozent Zuschuss zu wenig

Der Landkreistag erhebt einige Forderungen an den Freistaat. Das Angebot des Freistaats: Er übernimmt 50 Prozent der Kosten. Landkreistagspräsident Christian Bernreiter sagte BR24: "Dass 50 Prozent zu wenig ist, ist für alle offensichtlich." Bernreiter ist Landrat im Landkreis Deggendorf. Allein dort müssten 340 Räume an weiterführenden Schulen mit Luftfiltern ausgestattet werden. Rechne man 3.500 bis 4.000 Euro pro Gerät, wäre allein der Landkreis Deggendorf bei einer Summe von rund einer Million Euro.

Landesamt stellt Kriterien für Luftfilter auf

Das Kabinett hat das Landesamt für Gesundheit- und Lebensmittelsicherheit (LGL) diese Woche damit beauftragt, Kriterien aufzustellen. Das begrüßt Bernreiter. Die Landkreise, Städte und Gemeinden, die sogenannten Sachaufwandsträger für Schulen, müssten wissen, welche Anlagen gefördert werden, wie laut solche Geräte seien und was gelte, wenn in Unterrichtsräumen Luftfilter stünden. Ihn erreichten viele Fragen, etwa ob die Quarantäne für Schulklassen entfiele, wenn es Luftfilter gebe. Darauf brauche es Antworten. Eine BR24-Anfrage an das LGL, bis wann der Kriterienkatalog stehen soll, ist bis dato unbeantwortet.

Kommunen warnen vor "Zeitproblemen"

In einem Schreiben des Landkreistages an die Landräte, das BR24 vorliegt, fordert der Verband außerdem, der Freistaat müsse die Wirksamkeit von Luftfiltern nachweisen, immerhin nennt das Umweltbundesamt Luftfilter nur als Ergänzung zum Lüften sinnvoll. Der Landkreistag verweist außerdem auf das Vergaberecht: Wenn europaweit ausgeschrieben werde, werde es zu "Zeitproblemen" kommen.

Fachverband: Noch ausreichend Geräte vorhanden

Immerhin scheint es genügend mobile Luftfilter am Markt zu geben. Noch zumindest. Das sagte der Geschäftsführer des Fachverbandes Gebäudeklima, Günther Mertz, auf Anfrage von BR24. Sollten mehrere Bundesländer nachziehen und hunderttausende Luftfilter bestellen, könne es aber knapp werden mit hochwertigen Geräten, unter anderem weil wichtige Bauteile wie Ventilatoren dann sehr lange Lieferzeiten hätten.