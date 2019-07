Luftbeobachtung wegen Waldbrandgefahr in Schwaben

Wegen der akut bestehenden Waldbrandgefahr hat die Regierung von Schwaben erneut Luftbeobachtung angeordnet. Seit Donnerstag suchen Luftbeobachter und Piloten der Luftrettungsstaffel über den Wäldern nach Brandherden.

Nachmittags ist die Waldbrandgefahr am größten

Geflogen wird laut Regierung von Schwaben am Nachmittag, da zu dieser Zeit die Gefahr für Brände am größten ist. Gestartet wird in Genderkingen (Landkreis Donau-Ries), Illertissen (Landkreis Neu-Ulm) und Durach (Landkreis Oberallgäu). Sobald es regnet, werden die Flüge wieder eingestellt.

Waldbrände frühzeitig entdecken

Nach Angaben der Regierung von Schwaben konnten durch die Beobachtung aus der Luft in den vergangenen Jahren einige Waldbrände frühzeitig entdeckt und gelöscht werden. Um erst gar keine Brände entstehen zu lassen, soll in keinem Fall im Wald geraucht oder mit offenem Feuer hantiert werden.