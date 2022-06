Luftbeobachtung in Mittelfranken wegen hoher Waldbrandgefahr

Wegen der anhaltenden Hitze hat die Regierung von Mittelfranken Kontrollflüge für Samstag und Sonntag angeordnet, heißt es in einer Mitteilung. Dadurch solle Waldbränden vorgebeugt werden. Den Angaben zufolge erwarte der Deutsche Wetterdienst für die kommenden Tage sehr hohe Temperaturen und keinen Regen, so dass in weiten Teilen des Regierungsbezirks sehr hohe Waldbrandgefahr herrsche.

Bitte an Ausflügler: Waldbrände sofort an 112 melden

Die Kontrollflüge sollen in den Nachmittagsstunden stattfinden, wenn die Waldbrandgefahr durch die steigenden Temperaturen und Freizeitaktivitäten der Bevölkerung am größten sei. Die Regierung von Mittelfranken rechnet mit etlichen Tagesausflüglern während der kommenden Tage. Deswegen appelliert sie an die Besucher von Wäldern, Waldbrände sofort über die Notrufnummer 112 zu melden.

Brandschutz: Rauchverbot im Wald

Zudem weist die Regierung darauf hin, dass noch bis zum 31. Oktober ein Rauchverbot in Wäldern herrscht. Außerdem solle man kein (Grill-)Feuer im Wald entzünden oder brennende Zigaretten aus dem Auto werfen. Auch sollen die Besucherinnen und Besucher Müll vermeiden, denn "jede weggeworfene Glasflasche, Folie, Feuerzeug oder Dose mit chemischen Substanzen kann zu einem Brandherd werden", heißt es in der Mitteilung.

In den Flugzeugen zur Luftbeobachtung sitzen demnach ehrenamtliche Piloten der Luftrettungsstaffel Mittelfranken. Zudem sind ausgebildete Luftbeobachter der Feuerwehr und Forstbehörden an Bord. Wird ein Brand festgestellt, wird aus der Luft per Funk die Feuerwehr alarmiert und zur Brandstelle geleitet.